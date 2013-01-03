美国股市收低 因美联储内部对购买资产的疑虑增加

* 美联储将继续购债资产,但内部疑虑增加

* 投资人关注国会与白宫间的预算角力

* 民间就业数据正面,但影响不大

* 道指收低0.16%,标普500指数跌0.21%,Nasdaq指数跌0.38%

路透纽约1月3日 - 美国美股市周四走低,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)最新一次会议记录显示,联储内部对货币刺激政策风险的担忧与日俱增,促使投资者在前两日大涨后回撤.

美联储周四公布的12月会议记录显示,对进一步扩大美联储2.9万亿美元资产负债表的谨慎情绪不断升温.为应对金融危机和2007-2009年的经济衰退,美联储大幅扩大资产负债表规模.

会议记录还显示,"数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

美联储宽松货币政策扶助标普500指数在2012年大涨13.4%,结束宽松货币政策会消除投资人购买股票等较高风险资产的一个诱因.

"意外的是对今年该计划持续时间和程度的改变,但鉴于之前美联储会议记录的基调,这也不算是完全意外."D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.

尽管对购买资产的效果有疑虑,目前而言美联储看来将继续开放式的刺激计划.

过去两日,标普500指数大涨4.3%.周四,投资人将焦点转向国会即将展开的角力,包括对削减预算和上调联邦举债上限的争论.

"市场从技术面而言肯定有些升势过大,是时候出现一些盘整,今日走势非常有序-交易商和投资人仍在试图消化2012年纳税人法案的措辞和细节."

道琼工业指数.DJI收跌21.19点,或0.16%,至13,391.36点;标准普尔500指数.SPX收挫30.5点,或0.21%,至1,459.37点.Nasdaq指数.IXIC下跌11.70点,或0.38%,至3,100.57点.

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预期.路透访问的分析师原本预估,12月报告会显示就业人数增加13.3万.数据进一步证实美国经济在去年年底的强度.

周五,美国政府将公布12月非农就业报告,根据路透调查,分析师预计该数据将显示非农就业岗位增加15万,11月为增加14.6万.失业率料持稳于7.7%.

零售股上涨,此前多家大型零售商公布的12月销售增幅超过预期.标普零售股指数.SPXRT升0.4%.

Costco Wholesale Corp (COST.O)升1%,报102.49美元,该公司公布12月销售增长9%,优于预期.

华尔街日报报导,Gap Inc (GPS.N)宣布将购买女装精品店Intermix Inc后,Gap股价上扬2.3%,报32.09美元.

Family Dollar Stores Inc FDO.N暴跌13%,报55.74美元,该公司的季度获利不及预期.

成交相对强劲,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为66.8亿股,高于去年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,692:1,321,Nasdaq市场则为1,187:1,287.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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