美国股市收低 美联储会议声明称经济可能处于暂时停滞状态

* 美联储称经济出现回落,但可能只是临时情况

* Facebook第四季营收大增40%

* 亚马逊公布业绩后上涨;波音股价亦上扬

* 道指下跌0.3%;标普500指数跌0.4%;Nasdaq微跌0.4%

路透纽约1月30日 - 美国股市周三下跌,此前美国联邦储备委员会(美联储, FED)在最新声明中表示经济成长陷入停滞,但有可能只是暂时现象.

在美联储结束为期两天的政策会议并发布声明前,股市多半时间持平.美联储重申将维持购买债券,直到就业明显好转.

美国第四季国内生产总值(GDP)意外萎缩0.1%.分析师强调此次GDP萎缩并不代表经济衰退,其产生的部分原因是政府开支大幅下降和企业库存减少.

"失业率可能会在明年降至6.5%以下,所以美联储可能最早在2014年中时升息.本季度增税所带来的财政拖累,将由飓风桑迪过后的重建工作所抵消.所以说,实质GDP成长应该还是在2%."瑞士再保险首席分析师Kurt Karl表示.

标准普尔500指数保持在1,500点上方.技术分析师将该水准视作决定近期整体走向的转折点.该指数有望录得2011年10月迄今最佳单月表现和1997年至今最好的1月表现.

"今天只是股市大幅上涨后的较为温和的回撤."ING InvestmentManagement资产配置部门主管Paul Zemsky称.

"目前美联储还不会开始谈及结束(他们的买债计划).经济还需要刺激举措来维持这种复苏势头."

Chesapeake Energy(CHK.N)上涨6%至20.11美元,此前该公司称执行长Aubrey McClendon将离任.

在盘后交易中,Facebook(FB.O)下跌5.9%至29.40美元,此前公司公布业绩,第四季营收较上年同期增长40%至15.85亿美元.

波音(BA.N)和亚马逊(AMZN.O)股价上涨,此前两家公司公布的获利均超预期,延续了大公司股价受本季度业绩推动上升的势头.

亚马逊上涨4.8%至272.76美元,波音涨1.3%至74.59.

道琼工业指数.DJI收低44点,或0.32%,至13,910.42点;标准普尔500指数.SPX收低5.88点,或0.39%,至1,501.96点.Nasdaq指数.IXIC小跌11.35点,或0.36%,至3,142.31点.

汤森路透数据显示,标准普尔500指数企业中已有192家公布业绩,其中68.8%的公司超过分析师预期,该比例高过过去四个季度,也超过了1994年来的平均水平.

RIMRIM.TORIMM.O下跌12%至13.78美元,此前公司推出了拖延已久的新款智能手机,期望重返曾被其主导的智能手机市场.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期的增加16.5万,为市场提供了支撑.(完)

(翻译 洪曦/张荻; 审校 李爽)

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