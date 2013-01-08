美国股市小幅回落 因企业获利存在不确定性

* 美国电话电报公司拖累标普500指数走低

* 孟山都股价跳升,因获利强劲且上调预期

* 西尔斯回落超过6%,Lampert出任执行长

* 道指收跌0.4%,标普500指数回落0.3%,Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约1月8日 - 美国股市周二下跌,上周美国达成化解"财政悬崖"协议带动的涨势消退.企业开始公布第四季财报.

在财政悬崖磋商结束前后两个交易日跳升4.3%后,标普500指数走低.在该指数触及五年高位后,投资者找不到进一步推升股市的新动力.

"在财政悬崖协议和新年伊始新资金流入导致市场攀升后,投资者稍作喘息,"BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示.

美国电话电报(T.N)收跌1.7%,报34.35美元,是拖低标普500指数的主要成份股之一,之前该公司表示,第四季售出逾1,000万部智能电话.

该数据超过2011年同季,但也意味着公司的成本增加.诸如美国电话电报等无线服务供应商向手机生产商支付高额补贴,这样才能向签订两年合约的客户提供手机折扣.

企业第四季获利预计将强于前一季的低迷表现,但分析师的估计较10月份大幅下降.根据汤森路透数据,季度获利预计将增长2.7%.道指成份股美国铝业和教育企业Apollo Group APOL.O今日盘后公布业绩.

道琼工业指数.DJI收跌55.44点,或0.41%,至13,328.85点;标准普尔500指数.SPX收跌4.74点,或0.32%,至1,457.15点.Nasdaq指数.IXIC小跌7.01点,或0.23%,至3,091.81点.

"企业获利不确定和债务上限磋商即将举行,使投资者没有很多的理由进行看涨押注,"Hellwig表示.

美国电话电报公司拖累标普电信服务类指数.GSPL收跌2.7%,成为标普指数10大类股中表现最差的板块.

零售商西尔斯(SHLD.O)急跌6.4%,报40.16美元,一天前,该公司称董事长Edward Lampert将接替Louis D'Ambrosio出任公司首席执行长.该公司还报告,本季度迄今开业至少一年的店铺同店销售下降1.8%.

市场走低,也因部分率先公布的企业业绩疲弱.

"似乎不会反弹,市场可能守在目前的水平或进一步小幅走低,"The Williams Capital Group的美国股市交易部主管Stephen Carl表示.

肯德基的母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)急跌4.2%,报65.04美元,之前该公司警告称,其最大市场中国的销售第四季萎缩幅度超过预期.

视频游戏零售商GameStop (GME.N)在标普500指数成份股中跌幅居前,该股重挫6.3%,报23.19美元,之前,该公司报告假日季客流量下降,并下调财测.

全球最大种子公司孟山都(MON.N)劲扬2.5%,报98.42美元,盘中触及逾四年高位99.99美元.该公司之前上调2013会计年度获利预估,且首季业绩强劲.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场交投温和,总成交量约为61亿股,低于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,495和1,458,,Nasdaq市场则为1,305和1,158.(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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