美国股市收低并创11月以来最大跌幅 受意大利选情左右

* 分裂的意大利政府或阻碍欧元区改革

* 标普500指数录得去年11月7日来最大百分比跌幅

* 波动率指数录得2011年8月18日以来最大涨幅

* 道指跌1.6%,标普500股指回落1.8%,Nasdaq下滑1.4%

路透纽约2月25日 - 美国股市周一录得11月以来最大跌幅.在意大利大选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.

标普500股指录得11月7日以来最大百分比跌幅,跌至1月18日以来最低收位.CBOE波动率指数.VIX蹿升34%,为2011年8月18日来最大涨幅.

尾盘当标普跌破1,500点后跌势加速,该点位是重要支撑位.周一标普自2月4日以来首次收在1,500点下方.

三家电视台均宣布,意大利下议院选举中,中左翼联盟以微弱优势领先于前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派.

议会选情僵局可能会导致新一轮投票,也给意大利是否能够偿还债务笼罩上疑云.

"欧洲的问题还没有解决,还会萦绕不去,今天就有抬头之势,"Wedbush Morgan执行董事Stephen Massocca说.

"如果获胜的是不按规则行事的一方,他们下一步会怎么做?他们会进退维谷,因为他们的金融支持与货币支持完全取决于撙节措施将得到实施."

此前民调显示,中左翼联盟的胜利提振了米兰和其它欧洲股市,也扶助标普500股指触及日内高点1,525.84点,因市场乐观认为意大利会继续撙节之路.

美股今年开局强劲,但近来有所回撤.标普500股指上周小幅下跌,是连涨七周以来首次周线下滑.

周一市场震荡,银行及其它金融类股表现较差,因投资者担心其拥有意大利债务敞口.KBW银行股指数.BKX下跌2.7%.

CBOE波动率指数收报18.99,升34.02%.

道琼工业指数.DJI收低216.40点,或1.55%,至13,784.17点;标准普尔500指数.SPX收跌27.75点,或1.83%,至1,487.85点.Nasdaq指数.IXIC下滑45.57点,或1.44%,至3,116.25点.

尽管周一市场整体下跌,但仍有少数亮点.

书商邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)蹿升11.5%至每股15.06美元,公司董事长提出有意购买公司不断下滑的零售业务.

Amgen (AMGN.O)股价也上扬3.1%至89.55美元,此前竞争对手Affymax AFFY.O主动召回其唯一的一种药物,该药物治疗贫血症,与Amgen畅销的促红细胞生成素Epogen相竞争.Affymax股价大跌85.4%至2.42美元.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小升0.04%.意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB收高0.7%,盘中涨幅曾接近4%.

美国国内的政治不确定性同样影响华尔街.

美国股市也将面临一项考验,因预算自动削减措施渐行渐近.如果立法者未能就支出和税负达成协议,预算削减措施将于周五起生效.白宫警告称,如果削减预算措施生效,经济将受到损害.

家居修缮用品零售商Lowe's (LOW.N)跌4.8%至35.86美元,此前公司公布第四季财报.

路透数据显示,迄今为止,标普500成分股企业中已有83%公布了财报,其中69%的企业获利超过预期,而1994年以来获利超预期的企业占比均值为62%,过去四个季度均值则是65%.

数据显示,标普500股指成分股企业第四季获利料增加6%,高于财报季初始时预期的增加1.9%.

成交热络.纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约72.7亿股,高于每日均值64.6亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股家数之比约为1:4.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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