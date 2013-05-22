美国股市在震荡交投中走低

* 道指和标普500指数在同日涨跌均超过1%

* 美联储会议记录显示决策者对缩减构债规模持开放态度，但对前提条件意见不一

* 伯南克称美联储宽松政策提振经济，但暗示可能采取行动

* 道指回落0.5%，标普500指数下跌0.8%，Nasdaq指数收挫1.1%

路透纽约5月22日 - 美国股市周三下跌，标普500指数录得三周来最大跌幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示部份官员对早至6月放缓购债进度持开放态度。

市场交投震荡，道指和标普500指数上午涨幅均超过1%，但下午下跌也超过1%。

美联储主席伯南克今日在国会作证时表示，如果经济复苏看似将保持前行动能，美联储可能在未来“几次政策会议上”决定缩减构债规模。

这给市场当头一棒，之前伯南克表示，在缩减购债规模前，需要看到经济复苏的更多迹象，受此推动，股市劲扬。

“市场非常敏感，尤其是对有关很快将开始放慢购债进度的任何言论，”美国保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby表示。

“没有人希望在数据改善，促使美联储开始谈及缩减购债规模的具体时间时才卖出。市场不会等到美联储采取行动，它们将在美联储行动前卖出。这是市场运作的模式。”

Krosby还表示，伯南克脱离了事先准备好的讲稿，尽管他努力想保持美联储政策的透明度，“但他把市场给搞蒙了。”

美联储周三公布的4月30日到5月1日的会议记录显示，“多位”官员对最早在6月缩减购债规模持开放态度，但在满足何种条件才足以促使美联储开始行动方面意见不一。

一位官员倾向于立即开始放慢购债进度，另一位认为应立即扩大购债规模，但最终多数官员认为，准备好根据数据调整购债进度这一点至关重要。

投资者将越来越多的注意力转向美联储何时开始放慢或结束每月850亿美元的购债计划上。该计划是推动股市大涨的重要因素之一，年内迄今，标普500指数和道指均上扬16-17%左右。

道琼工业指数.DJI收低80.41点，或0.52%，至15,307.17点；标准普尔500指数.SPX收跌13.81点，或0.83%，至1,655.35点。Nasdaq指数.IXIC收低38.82点，或1.11%，至3,463.30点。

标普500指数盘中升至1,687.18点的高位，日低为1,648.86点。道指的盘中交易区间为15,542.40点至15,265.96点。

“很久未见今日这样大的波幅，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示。

标普500指数10大类股全线走低，能源和公用事业股领跌。能源股指数.SPNY回落1.2%，公用事业股指数.SPLRCU下跌1.6%。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)急升5.3%，报46.40美元，之前花旗的一份报告凸显围绕免疫疗法的乐观情绪，因必治妥施贵宝和罗氏制药ROG.VX等公司在相关领域的临床试验上取得了积极的结果。

Target Corp(TGT.N)报告开业一年以上的美国店铺首季营收下降0.6%，受累于反常的低温天气。该公司还下调了全年获利预估。Target股价重挫4%，报68.40美元。(完)

(编译 母红; 审校 张荻)

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