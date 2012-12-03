美国股市收低 因制造业数据疲弱

* ISM美国11月制造业指数跌至逾三年低位

* 零售股下跌,但芯片制造商超微半导体(AMD)上扬

* 标普500指数在50日移动均线附近交投

* 道指和标普500指数收低0.5%,Nasdaq指数下跌0.3%

路透纽约12月3日电---美国股市周一收跌,未能延续上周涨势,因令人失望的美国制造业数据限制对中国经济成长的乐观情绪.

股市回落终止了标普500指数三天连涨之势,令该指数略低於其50日移动均线切入位1,420点,该指数自10月22日迄今一直留在该水平以下,目前成为投资人关注的关键阻力位.

美国供应管理协会(ISM)美国11月制造业意外萎缩,跌至逾三年最低.近几个月经济数据良莠不齐,燃点对经济成长步伐的忧虑,此时投资人还担忧美国财政悬崖问题.

ISM制造业数据"低於原本已很保守的预期,这加重了许多人对财政悬崖对经济造成影响的担忧."BNY Mellon Wealth Management首席投资长Leo Grohowski说.

股市今日开盘上扬,因数据显示11月中国制造业逾一年来首次增长.投资人认为中国经济的劲道将抵销美国和欧洲成长疲弱的影响.中国是全球第二大经济体.

不过财政悬崖仍是投资人的主要关注点,美国政界仍在争论应如何应对明年开始实施的大规模自动减支和增税计划.投资人担忧这些举措将令美国再次陷入衰退.

尽管标普500指数脱离年内高位,但2012年迄今仍上升12.1%.

Grohowski说,股市今年表现意外强劲,"这可能是投资人获利了结的最後机会."Grohowski管理着约1.7亿美元资产.

周一材料股是表现最差的板块,Newmont Mining (NEM.N)领跌,此前该公司称其执行长辞职.Newmont跌3%,至45.69美元.道指成份股杜邦(DD.N)下滑1.7%,至42.39美元.标普材料股指数.GSPM跌1.8%.

道琼工业指数.DJI收跌59.98点,或0.46%,至12,965.60点;标准普尔500指数.SPX收跌6.72点,或0.47%,至1,409.46点.Nasdaq指数.IXIC回落8.04点,或0.27%,至3,002.20点.

美国财政部长盖特纳周日敦促共和党人拿出削减预算赤字的具体设想,并预计他们将会同意对富裕阶层增税,以便在年末达成协议,避免经济下滑出现.

帮助抵消ISM美国制造业报告影响的另外两个因素来自欧元区:西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.希腊表示,将动用100亿欧元回购债券,试图削减膨胀的债务并解冻延迟的救助金.希腊把回购价格区间定在高於市场预期的水平,以确保吸引投资者足够兴趣.

PHLX欧洲股指数.XEX升0.1%.

戴尔DELL.O大涨4.4%,报10.06美元,该股在标普500指数和Nasdaq 100指数.NDX成份股中百分比涨幅均居前,因此前高盛将该股评级由"卖出"直接上调至"买入".

超微半导体AMD.N为标普500指数中涨幅最大的成份股,劲扬7.3%,报2.36美元,选择权交易商看来在押注该股後市进一步走强.WhatsTrading.com选择权策略师Frederic Ruffy表示,盘初选择权订单流主要集中在4月买权,其中包括一单3,594张执行价在3.50美元的4月买权,期权价格为0.16美元,当时市场价为0.14-0.16美元.

今日零售股表现较为疲弱.J.C. Penney Co (JCP.N)跌3.2%,报17.36美元,Staples Inc(SPLS.O)跌2.3%,报11.43美元,在经济不明朗时期,因消费者主要关注必需品消费,非必须消费品类股势必跑输.

成交清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量为约55.8亿股,远低於78.4亿股的去年日平均成交量.

纽约证交所上涨与下跌股票之比约为2:3,Nasdaq市场则约为11:14.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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