* 银行和自然资源股领跌

* 摩根大通走低,高管因巨亏离职

* 标普500指数跌穿1,340点支撑位

* 道指收跌1%,标普500指数收挫1.1%,Nasdaq指数回落1.1%

路透纽约5月14日电---美国股市股周一收低,投资人遭受一记组合拳打击,一是欧元区政治动荡不断加剧,另一个是中国经济放缓的幅度可能超过预期.

标普500指数五日中第四日收跌,收於2月以来低位,加重市场即将迎来修正的忧虑.

包括银行和能源股在内的经济敏感板块领跌.艾克森美孚(XOM.N)收跌1.2%,报82.12美元.NYSEArca石油指数.XOI回落1.8%.

希腊国家电视台报导称,总统将继续举行组阁磋商,但泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯周一称对成功组建政府并不乐观.

"目前我们处在中间阶段-1,325点是下档支撑位,1,350点是阻力位-市场正好陷於这样的区间内."

银行股受压,因摩根大通(JPM.N)在录得可能高达30亿美元或更多的巨亏後,宣布高管将离职.摩根大通股价劲挫3.2%,报35.79美元.KBW银行指数.BKX收跌2.6%.

欧洲的政治旋风越刮越猛,德国总理默克尔领导的德国基督教民主党(CDU)周日在地方选举中大败,这可能鼓舞反对党进一步挑战其撙节举措.默克尔周一表示,周日的失败令人心痛,但不会影响她对如何实现成长的看法.

对中国经济放缓幅度的担忧数月来一直困扰着投资者.中国政府周六决定调降银行存款准备金率,暗示该国可能面临更大的成长阻力.

美股三大指数在欧洲股市收盘後削减跌幅,接近收盘时跌势加速,推动标普500指数跌穿位於1,340点的重要支撑位,这可能引发进一步跌势.

道琼工业指数.DJI收跌125.25点,或0.98%,至12,695.35点;标准普尔500指数.SPX收挫15.04点,或1.11%,至1,338.35点.Nasdaq指数.IXIC下滑31.24点,或1.06%,至2,902.58点.

Groupon(GRPN.O)收盘飙升18.5%,报11.74美元,盘中暴涨逾20%,因在盘後该公司公布第一季业绩前,交易商纷纷结清空头头寸.

包括美元和日圆在内的避险货币走强,欧元/美元触及四个月低位.油价重挫,布兰特原油期货跌至三个半月最低.

并购消息方面,雅芳(AVP.N)周日称,已告知CotyCOTY.UL该公司将考虑後者提出的107亿美元的收购出价,且预计将在一周内作出回应.雅芳股价攀升3.8%,收报20.96美元.

雅虎(YHOO.O)数年来第三次更换执行长,给予Daniel Loeb领导的对冲基金三个董事席位,使之对公司策略有很大的影响力.雅虎收涨2%,报15.50美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约64.5亿股,略低於67.8亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约1:5,Nasdaq市场约为1:3.(完)

--编译 母红;审校 郑茵

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