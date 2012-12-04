美国股市收低 政界人士在“财政悬崖”问题上争执不下

* 奥巴马和共和党继续在财政悬崖问题上争执不下

* Coach成为最新一家上调派息的公司

* Netflix和迪士尼达成独家电视播放权协议,前者股价上涨

* 道指下跌0.1%,标普500指数收低0.2%,Nasdaq指数下跌0.2%

路透纽约12月4日电---美国股市周二小幅收跌,成交淡静,政界人士在"财政悬崖"问题上争执不下,使投资者没有理由采取行动.

成交清淡,因美国议员仍在磋商如何避免6,000亿美元增税减支举措在1月1日实施,这些举措可能令美国陷入衰退.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量仅为58.6亿股,远低於64.8亿股的年内日平均成交量.

一项衡量投资人紧张情绪的关键指标波动仍然不大.CBOE波动率指数.VIX报17.13,上升2.9%.7月20日迄今,该指数一直在20以下.

总统奥巴马拒绝接受共和党解决危机的提议,指"不是平衡的举措",且奥巴马称任何协议必须包括上调最富有美国人的所得税税率.对磋商取得进展的乐观情绪减弱.

"人们不知道目前发生的一切只是政治姿态,还是实际磋商取得了进展,"Economic Outlook Group董事总经理及首席全球分析师Bernard Baumohl说.

对2013年起股息税将上调的预期促使许多企业今年向投资人派发特别股息或将企业的下一次派息提前.Coach (COH.N)成为最新一家提早派发股息的企业,消息提振公司股价早盘上涨.不过,Coach尾盘跌1.2%,报57.52美元.

被视为防御类股的保健类股.GSPA是标普500指数中表现最好的板块之一.

道琼工业指数.DJI收跌13.82点,或0.11%,至12,951.78点;标准普尔500指数.SPX收跌2.41点,或0.17%,至1,407.05点.Nasdaq指数.IXIC回落5.51点,或0.18%,至2,996.69点.

市场对美国政界人士的措辞极为敏感,因若未能达成协议,美国经济可能重陷衰退.但许多人士预计将会找到解决办法,这会令标普500指数延续升势,今年迄今该指数已经大涨12%.

共和党内部的分歧周二也浮出水面,一反对加税的参议员痛批众议院议长贝纳(John Boehner)透过弥补一些税务漏洞来增加税收的建议.

国会共和党人近期提议大幅削减支出来拉低财赤,但没有响应奥巴马对富人加税的呼吁.该建议迅速被白宫否定.

"我们观望,试图厘清,但投资人有压力,因他们必须很快作出决定,如果税率上调,如何处理投资.在未来几周,成交量可能出现真正的增加."Baumohl表示.

Netflix Inc (NFLX.O)暴涨14%,报86.65美元,为标普500指数成份股中百分比涨幅最大个股.此前迪士尼(DIS.N)同意自2016年开始,给予Netflix迪士尼电影独家电视播放权.

Darden Restaurants Inc (DRI.N)暴跌9.6%,报47.40美元,为标普500指数跌幅最大成份股,此前该公司警告最新一季业绩不及预期.

零售商Big Lots Inc (BIG.N)公布的亏损小於预期,并提升了其全年经调整盈利预估,该股暴涨11.5%,报31.27美元.

纽约证交所近半数股票收跌,Nasdaq市场有50%的股票走低.

收盘後,Pandora Media Inc (P.N)公布了第三季业绩,股价急挫23%.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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