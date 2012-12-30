美股连跌五日 标普500录得三个月来最长跌势

亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
* 奥巴马同国会领导人在白宫会晤
* 能源股和原材料股领跌,各大板块全军覆没
* 股市录得11月中来最差周度表现,VIX指数跳升
* 芝加哥采购经理人指数和成屋待完成销售指数优于预期
* 道指跌1.2%,标普500指数跌1.1%,Nasdaq指数收低0.9%
路透纽约12月28日 - 美国股市周五连续第五日收低,下滑1%,标普500指数录得三个月来持续时间最长的下跌;美国联邦政府逼近"财政悬崖",而且尚无希望达成协议.
美国总统奥巴马和国会领导人在白宫会晤,研究避免下周开始自动生效的增税减支的解决办法.近几日受财政悬崖消息主导的股市尾盘扩大跌幅,因消息人士表示奥巴马不会向共和党提出新的计划,道琼工业指数和标普500指数跌幅都超过1%,道指自12月4日来首次收在13,000点关口下方.
"奥巴马没有另一套方案令人吃惊,这绝对是我们抛售股票的原因."Direct Access Partners LLC执行合伙人Mike Shea表示,"他是要迫使众议院接受他的不同意见.我认为这是个意外.整个市场感到失望."
CBOE波动性指数.VIX跳升16.69%,至22.72,收在6月来最高,显示投资人的不安.在过去五周,该指数连升,涨幅超过40%.
道琼工业指数.DJI跌158.20点,或1.21%,至12,938.11点.标准普尔500指数.SPX跌15.67点,或1.11%,至1,402.43点,Nasdaq指数.IXIC跌25.59点,或0.86%,至2,960.31点.
本周道琼工业指数下滑约1.9%,标准普尔500指数均也跌1.9%,为11月中来表现最差的一周.Nasdaq指数累积下跌2%,而VIX指数则跳升22%.
收盘后,市场悲观情绪继续弥漫,股指期货显示后市将续跌.标普500指数期货大跌26.7点,或1.9%,扩大常规交易时段跌势.
标普500指数10大类股全军覆没,多数跌幅达到1%,但能源股和原材料股领跌,因同经济成长息息相关.
标普能源股指数.GSPE大跌1.8%,艾克森美孚(XOM.N)挫跌2%,报85.10美元,雪佛龙(CVX.N)跌1.9%,报106.45美元.标普原材料股指数.GSPM收挫1.3%,美国钢铁(X.N)大跌2.6%,报23.03美元.
纽约证交所下跌股和上涨股家数比略高于2:1,Nasdaq市场则为2:1.
由于时间所剩无几,国会议员可能选择先允许增税和全面联邦减支生效,再在新年后尽快试图通过追溯性修补方案.信贷评等机构标准普尔表示,财政悬崖谈判陷入僵局不会影响美国的主权评等.
交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量仅为44.6亿股,低于今年迄今日成交均值约64.8亿股.下周一,美国股市将提前收市,周二将因元旦休市一天.许多资深交易员本周离场度假.
今日公布的正面经济数据未能改变市场人气.
全美不动产协会(NAR)周五公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月增长1.7%,至106.4,预估增长1.0%.11月成屋待完成销售指数为2010年4月以来最高.
美国供应管理协会(ISM)周五公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)从11月的50.4升至51.6.路透访问的分析师对12月的预估中值为51.0.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。
路透巴西利亚2月17日 - 巴西财政部副部长Jose Franco de Morais对路透表示，尽管今年市场行情改善已促使新兴市场上主权债发行如雨后春笋般涌现，但巴西政府目前并不打算发行国际债券。