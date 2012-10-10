美国股市收跌 标普500指数连跌四日

* 道指创下7月以来最大百分比跌幅

* 沃尔玛股价升至纪录高位,联邦快递创下年内最大涨幅

* 美联储褐皮书暗示经济温和扩张

* 道指收低1%,标普500指数收挫0.6%,Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约10月10日电---美国股市周三收跌,标普500指数连跌第四日,受累于雪佛龙(CVX.N)和美国铝业(AA.N)在业绩期开始之初公布令人失望的消息.

雪佛龙重挫4.2%,报112.45美元,此前该公司称第三季获利将"远低於"前季.美国铝业大跌4.6%,至8.71美元,此前公布录得季度亏损,该公司调降全球铝需求预估,指因中国放缓.

这两只股票都是道指成分股,道指创下7月初以来最大单日百分比跌幅.

"市场担心企业业绩,"投资顾问企业Warren Financial Service首席投资长Randy Warren称.

"对业绩的所有预期都是下滑."

市场持续关注疲弱的全球需求,根据汤森路透数据,标准普尔500家企业第三季获利料较上年同期下降2.9%,若果真如此,这将是三年来第一次下滑.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区经济小幅扩张,且多数地区报告9月成屋销售增加.、褐皮书公布後,股市短暂削减跌幅.

道琼工业指数.DJI收跌128.56点,或0.95%,至13,344.97点;标准普尔500指数.SPX收挫8.92点,或0.62%,至1,432.56点.Nasdaq指数.IXIC收低13.24点,或0.43%,至3,051.78点.

沃尔玛(WMT.N)股价攀升至历史高位,部分抵消了道指和标普500指数的跌势.联邦快递(FDX.N)录得年内最大单日涨幅.

沃尔玛股价上扬1.7%,报75.42美元,盘中触及历史高位76.81美元,因该公司在年度分析师和投资者会议上称,美国食品百货店销售强劲,节日预购开局良好.

联邦快递急升5.2%,报89.99美元,为年内最大单日涨幅,该公司制定出在两大部门大幅削减成本的计划,以实现在未来四年盈利增长17亿美元的目标.

肯德基,Taco Bell等快餐连锁店的母公司百胜集团(YUM.N)股价攀升8%,报70.99美元,因该公司上调全年获利预期.

仓储式连锁店Costco Wholesale (COST.O)也触及纪录高位104.43美元,之前该公司报告季度获利猛增.该股收涨1.9%,报101.56美元.

发动机生产商康明斯(CMI.N)今年第二次调降2012年预期,该股急跌3.4%,报87.79美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59亿股,低於65.3亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约5:8,Nasdaq市场约为5:6.(完)

--编译 于春红/母红;审校 李军

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