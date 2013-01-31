美国股市收低 标普500指数1月涨幅为逾一年来最大

* 标普500指数录得2011年10月以来最大月度涨幅

* 美国非农就业报告将于周五公布

* 高通业绩优于预期推动股价跳涨,提振Nasdaq指数

* 道指下跌0.4%;标普500指数跌0.3%;Nasdaq持平

路透纽约1月31日 - 美国股市周四小幅收低,因在周五出炉至关重要的非农就业报告之前,投资者持谨慎态度.不过标普500指数仍录得2011年10月以来最大月度涨幅.

标普500指数1月累计上涨5.1%,因投资者乐见两党达成折衷协议,暂时避开了"财政悬崖"的影响,并且第四季企业财报优于预期.

标普500指数录得自2011年10月上涨逾6%以来的最大月度涨幅,而且是1997年1月攀涨6.1%以来涨幅最高的1月.1月道琼工业指数累计上涨5.8%,Nasdaq指数累计升4.1%.

投资者预期股市在近期上涨以后可能回落,尽管他们已在过去四周逢低承接.标普500指数周三下挫0.39%,创2013年迄今最大单日跌幅,此前数据显示,美国2012年第四季经济萎缩.

美国政府将于周五1330GMT公布1月非农就业数据.路透访问的分析师预计,非农就业岗位料增加16万个,高于12月的增加15.5万个.失业率可能维持在7.8%.

周三公布的ADP民间就业报告显示,1月民间就业人数高于预期.然而上周初请失业金人数增加.

"这是暴风雨前的平静.明日的数据存在不确定性,这是因为ADP数据不错,但一周初请失业金人数却并不怎么好."嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门的董事总经理Randy Frederick表示.

在另一份报告中,美国商务部表示,12月个人所得增长2.6%,创2004年12月以来最大涨幅.

"鉴于股市一直在没有大幅修正的情况下上涨,并且这让市场对下跌行情很敏感,若明日的数据表现不佳,我们可能看到市场会过度敏感."

周五还将公布消费者信心指数、美国供应管理协会(ISM)制造业指数、建筑支出及汽车销售.

Nasdaq指数跌幅受限,因高通(QCOM.O)飙涨3.9%至66.02美元,此前该公司公布的季度获利和营收优于分析师预期,并上调全年财测.

Facebook(FB.O)跌0.8%至30.98美元,盘中一度低见28.74美元.一天前该公司表示,第四季移动广告营收较前一季度增长一倍.但这样的增长水平低于华尔街部分最为激进的预估.

道琼工业指数.DJI收低49.84点,或0.36%,报13,860.58点;标准普尔500指数.SPX收低3.85点,或0.26%,报1,498.11点.Nasdaq指数.IXIC收低0.18点,或0.01%,报3,142.13点.

联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)下跌2.4%至79.29美元.该公司周四公布,第四季业绩逊于分析师预估,并预计2013年获利可能不及预期.

Constellation Brands(STZ.N)重挫17.4%至32.36美元,此前美国司法部欲阻止百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)收购其尚未持有的墨西哥啤酒制造商Grupo ModeloGMODELOC.MX的一半股份.

汤森路透在截至周四早间的数据显示,标普500中已有231家企业公布了这一季的财报,其中69.3%的企业业绩优于预期,高于过去四个季度,以及1994年以来的平均水平.

据汤森路透的数据显示,整体而言,标普500指数成分股第四季获利增长3.7%,高于在财报季初预估的增长1.9%,但远低于10月1日预计的增长9.9%.(完)

(编译 王翔琼; 审校 于春红)

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