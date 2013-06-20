美国股市大跌 标普500指数录得2011年11月以来最大单日跌幅

* 标普500指数跌穿50日移动均线，跌至1,600点之下

* 标普指数10大板块全线走低，消费必需品类股跌幅最大

* 分析师称跌势理由也许不充分，但可能持续

* 道指急跌2.3%，标普500指数重挫2.5%，Nasdaq指数大幅回落2.3%

路透纽约6月20日 - 美国股市周四重挫逾2%，延续前一日的大跌之势，因投资者担心如果经济增强，美国联邦储备委员会(FED/美联储)准备在今年稍后开始缩减购债规模。

标普500指数录得2011年11月11日以来最大单日跌幅，成交量为年内最大。该指数的10大板块均大幅走低，纽约证交所94%的股票下跌，Nasdaq市场逾五分之四的股票收低。

道琼工业指数.DJI收跌353.87点，或2.34%，报14,758.32点；标普500指数.SPX下挫40.74点，或2.5%，报1,588.19点；NASDAQ指数.IXIC收低78.57点，或2.28%，报3,364.64点。

今年，美联储购债计划推动股市上扬，使三大指数不断刷新纪录新高。投资者逢低买入的趋势限制了股市的回调幅度。

Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy表示，不清楚这样的模式是否会持续。

“那些相信此轮涨势主要归因于美联储刺激举措的人将资金撤出股市，10年期公债收益率攀升势头太过迅猛，也令市场不安，”他说，“现在判断这是买入机会，或者跌势还将持续都为时尚早。”

标普500指数收在50日移动均线之下，仅为年内第二次。如果在这一关键技术位下方继续滑落，将使抛压加剧。该指数收在1,600点之下，为5月2日来首次。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为92.9亿股，高于约63.6亿股的今年日平均成交量。

伯南克周三表示，如果经济足够强劲，美联储将在今年晚些时候开始缩减每月850亿美元的购债规模，并可能在明年中期前后结束刺激计划。

“记住，缩减购债规模将是市场信心的体现，这会是一个好消息，”Joy表示，他管理着7,080亿美元的资产。“目前，美联储的政策仍然十分宽松，未来政策走向取决于经济数据的表现。这暗示，如此大幅度的下跌可能缺乏根据。”

中国银行间隔夜拆息大幅攀升也加剧了市场的忧虑。中国股市.SSEC周四重挫2.8%。

房屋建筑商类股.RUF跌幅居前，重挫6.7%，因担忧借贷利率攀升。周四公布的数据显示，美国5月成屋销售攀升至三年半高位。

建筑商PulteGroup(PHM.N)大跌9.1%，报18.87美元，为跌幅最大的标普500指数成份股。D.R. Horton(DHI.N)紧随其后，重挫9%，报21.31美元。

标普500指数自5月21日触及的历史收盘高位1,669.16点回落了约4%。全球其他市场也大幅走低，MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS回落3.7%，为19个月来最大单日跌幅。

标普指数的10大板块均回落超过1%，必需消费品类股.SPLRCS领跌，跌幅为3%。Kroger(KR.N)大跌6.1%，报32.98美元，之前该公司表示，首季销售增长不及预期。

能源股能也大幅走低，跟随油价重挫2.9%的颓势。

迪士尼(DIS.N)收跌3.7%，报61.98美元，之前高盛将该股移除出其“确信买入”名单。

保险软件供应商Ebix(EBIX.O)暴跌44%，报11美元，该公司周三表示，该公司与高盛(GS.N)子公司的合并计划将取消。

甲骨文ORCL.O在盘后交易中走低，之前该公司报告新软件销售增长幅度在公司预期期间的低端。

上涨股方面，Jabil Circuit Inc (JBL.N)攀升1.5%，报20.12美元，该公司之前宣布将裁员，作为重组计划的一部分，但具体人数不确定。(完)

(编译 母红; 审校 郑茵)

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