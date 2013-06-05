美国股市重挫逾1% 因担心美联储可能放缓刺激措施

* 因美联储可能放缓刺激措施，投资人表现谨慎

* 民间就业数据是最新的经济疲弱迹象

* 美国劳工成本降速为1947年来最快

* 道指和标普500指数大跌1.4%，Nasdaq指数跌1.3%

路透纽约6月5日 - 美国股市周三扩大近期跌势，重挫逾1%，投资人感到纠结，因尽管经济仍迟滞，但仍担心美联储可能快将结束刺激措施。

市场普跌，除两个类股外，标普500指数其他类股跌幅均超过1%，原材料股.SPLRCM重挫2.1%，为表现最差板块。纽约证交所下跌股和上涨股家数比超过4:1。

分析师表示，近期下滑或显示市场可能正走出七个月的升势。指标标普500指数自5月21日创下纪录收盘高位后现已回落3.6%。美联储主席贝南克在5月22日表示，如果经济数据显示动能增强，美联储可能在未来几次货币政策会议上决定是否缩减刺激规模。

“我认为现在的情况是：公布的不都是好消息，对美联储政策行动的担忧占了上风，为股市回落确立了温和的基调。”D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示。

Dickson表示，趋势改变的一个强烈信号就是资金从高收益派息股中转出，今年美股升势中涨幅居前的就是这类股票，且同美国公债收益率升势吻合。

道琼工业指数.DJI收跌216.95点，或1.43%，至14,960.59点；标准普尔500指数.SPX收挫22.48点，或1.38%，至1,608.90点；Nasdaq指数.IXIC下跌43.78点，或1.27%，至3,401.48点。

标普500指数快将跌穿50日移动均线切入位1,604点，若跌穿后市将看淡。道指和Nasdaq指数录得约六周最大单日百分比跌幅。

经济数据有好有坏，使投资人倍感纠结，他们一方面担忧美联储将减少刺激措施，另一方面又对经济仍然疲弱感到不安。

民间就业报告显示5月企业增加招聘，但就业成长仍迟滞。美联储褐皮书报告并未改变今日的走势。

褐皮书称自4月中以来美国经济“小幅至温和扩张”，但企业招聘仍较为迟滞。

日本股市日经指数周三挫跌3.8%至两个月低位，之前首相安倍晋三公布的经济成长策略未能让投资者感到振奋。

美国国际贸易委员会(ITC)周二发布最终裁决称，苹果(AAPL.O)的几款iPhone和iPad产品侵犯了韩国三星电子(005930.KS)专利。苹果收低0.9%，报445.11美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。