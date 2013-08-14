美股受美联储下步行动不确定拖累走低

* 圣路易斯联储总裁布拉德称在缩减刺激计划前，需看到更多经济复苏的数据

* Macy's股价大跌，此前公布的营收和获利令人失望

* 报导称J.C. Penney在8月销售改善，其股价飙升

* 苹果股价升至500美元以上，为1月来首见

* 道指跌0.7%，标普500指数下滑0.5%，Nasdaq指数下跌0.4%

路透纽约8月14日 - 美国股市周三收低，道指录得6月底来表现最差的一天。投资人臆测美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时可能开始缩减其超宽松货币政策，而该政策曾扶助推高股市至纪录高位。

交投清淡，因美国企业财报期接近尾声，且数据显示经济状况喜忧参半，美联储下一步政策行动更加不容易预料。美联储每月850亿美元购债计划使利率保持在低位。一些分析师预计，如果数据显示经济持续改善，美联储最早9月就会开始缩减购债规模。

在美联储官员讲话后，周三股市在最后一个小时加速下跌。该官员表示，美联储必须看到经济复苏及通胀上升的更多证据，才能决定缩减刺激政策。美联储将在9月举行政策会议。

“越来越多的人认为，目前个别数据点其实并不重要，美联储已决心在明年年中结束购债，”Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson说。

零售股是今日跌幅最大的板块之一，此前百货公司Macy's Inc (M.N)公布营收意外下降，公司将其归咎于消费者不愿意购买非必需品。Macy's股价劲跌4.5%，报46.33美元。同业Nordstrom Inc (JWN.N)下滑1.1%，报59.54美元。

但零售商J.C. Penney Co Inc (JCP.N)股价尾盘放量跳涨，37%的成交量发生在收盘前最后10分钟。J.C. Penney股价收升3.4%，报13.11美元。美国纽约邮报在推特援引消息人士称，本月迄今J.C. Penney同店销售情况改善。

苹果(AAPL.O)表现突出，连升第二日，收涨1.8%，报498.50美元，此前股价一度升至500美元以上。周二美国投资人伊坎称持有苹果大量头寸。对冲基金向监管机构提交的资料也显示，Leon Cooperman旗下Omega Advisors也持有苹果股票。

道琼工业指数.DJI收低113.35点，或0.73%，至15,337.66点；标准普尔500指数.SPX收跌8.77点，或0.52%，至1,685.39点。Nasdaq指数.IXIC收低15.17点，或0.41%，至3,669.27点。

标普500指数在过去八个交易日中有六日下跌，本周迄今下滑约0.4%，但本年迄今上涨18%。

圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储在决定缩减刺激计划之前，必须看到经济持续改善及通胀上升的更多证据。

经济面方面，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，逊于预估的上升0.3%。

埃及死亡人数上升，Market Vectors埃及指数ETF (EGPT.P)大跌3.3%，报44.61美元。埃及临时副总统辞职及该国宣布进入紧急状态。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54亿股，低于今年约64亿股的日成交均值。

纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为2,032和960，Nasdaq市场则为1,441和1,033。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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