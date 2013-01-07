美国股市从五年高点拉回并收低

* 多数类股下跌,公用事业和能源类股领跌

* 美国10家银行将支付85亿美元,以了结对止赎个案的调查

* 波音股价下跌,此前在波士顿飞机发生火灾

* 道指跌0.4%,标准普尔500指数下滑0.3%,Nasdaq指数微挫0.09%

路透纽约1月7日 - 美国股市周一收低,近期涨势拉回,因投资者预期企业获利较为疲弱.

金融股下跌,此前美国一些大型银行同意支付总计85亿美元以了结美国政府对不当抵押贷款止赎案的调查.KBW银行股指数.BKX收低0.3%.

其他类股亦遭打压,尤以能源和公用事业股为甚.标准普尔能源类股指数.GSPE下跌0.8%,公用事业类股指数.GSPU下挫1.1%.

上一交易日标准普尔500指数收于五年高位,受预算协议和良好经济数据提振.上周标准普尔500指数累计涨4.6%,创下逾一年来最大单周涨幅.

企业第四季获利料将略优于第三季疲弱的业绩,分析师目前的预估远逊于10月.根据汤森路透数据,企业第四季获利料将增长2.8%.

美国铝业(AA.N)将在周二股市收盘后公布业绩,从而拉开业绩公布期帷幕.美国铝业周一收低1.7%,报9.10美元.

道琼工业指数.DJI跌50.92点,或0.38%,报13,384.29点.标准普尔500指数.SPX下滑4.58点,或0.31%,报1,461.89点.Nasdaq指数.IXIC微跌2.84点,或0.09%,报3,098.81.

包括美国银行(BAC.N),花旗集团(C.N),摩根大通(JPM.N),和富国银行(WFC.N)在内的10家抵押贷款服务公司同意支付85亿美元了结监管机构提出的逐案审查提前止赎案件的要求.

另外,美国银行宣布,与房利美达成约116亿美元的和解协议,并以18亿美元出售住房贷款回收权.

美国银行还与Nationstar Mortgage Holdings(NSM.N)和Walter Investment ManagementWAC.A达成协议,出售约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权.

美国银行股价回落0.2%,报12.09美元.Nationstar Mortgage Holdings 跳升跳16.8%,报38.83美元.

花旗股价小涨0.09%,报42.47美元.富国银行下跌0.5%,报34.77美元.

"随着很多与监管相关的问题解决,金融股目前可能受到推动...市场必须吸收巨大的涨幅,因此,市场有所回调,"Greentree Brokerage Services的合伙人Warren West表示.

美国飞机制造商波音(BA.N)急跌2%,周一一架没有装载乘客的波音787梦幻客机在波士顿洛根国际机场起火.

亚马逊(AMZN.O)股价触及历史最高269.22美元,之前摩根士丹利上调该股评级.亚马逊收涨3.6%,报268.46美元.

视频流服务商Netflix Inc (NFLX.O)急升3.4%,报99.20美元,该公司之前表示,将在其平台上播放时代华纳(TWX.N)旗下的华纳兄弟电视公司制作的部分热播剧的旧剧集.

迪士尼(DIS.N)股价重挫2.3%,报50.97美元.三位知情人士告诉路透,几周前,该公司开始内部成本削减评估,其中可能包括在电影制作公司和其他分支裁员.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场交投温和,总成交量约为47.8亿股,低于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,629和1,363,Nasdaq市场则为1,438和1,066.(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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