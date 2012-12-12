美国股市几近收平 在伯南克讲话后回吐涨幅

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 美联储将维持每月买进850亿美元资产
* 沃尔玛(Wal-Mart)股价下跌
* 道指下跌0.02%,标普500上涨0.04%,Nasdaq指数下跌0.3%
路透12月12日 - 美国股市周三几近收平,在美联储(FED)主席伯南克讲话之后美股回吐盘中大多数的涨幅.伯南克重申货币政策将不足以抵销财政悬崖所造成的伤害.
伯南克发表谈话前,美联储宣布了新的经济刺激计划,标普500指数因而短暂升至七周高位.
该项计划将以新一轮购买美债来取代即将到期的扭转操作,此举将会增加美联储的资产负债表.
"量化宽松在一开始当然是受到欢迎.不过我对这场记者会的感受是,似乎仍然存在有关于摆脱这种作法以及对当前政策效力的不确定性,"BB&T WealthManagement高级副总裁Bucky Hellwig说.
Hellwig表示,伯南克"重申在应对财政悬崖的严重后果方面,货币政策有其局限性".
标普金融类股.GSPF在伯南克讲话之前曾上涨超过1%,但后来仅收高0.5%.
沃尔玛(WMT.N)是拖累道指的主因,股价挫低2.8%至68.94美元,此前印度政府宣布将对沃尔玛的游说作法展开调查.
道琼工业指数.DJI下跌2.99点或0.02%,收报13,245.45点.标准普尔500指.SPX收高0.64点,或0.04%,至1,428.48点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.49点,或0.28%,至3,013.81点.
尽管标准普尔500指数仅小幅收高,但仍连续第六日上涨,为8月以来最长的连涨走势.
美联储承诺每月除了买进400亿美元抵押支持债券外,再增加买进450亿美元公债.美联储亦表示,将维持近零利率计划,直到美国失业率由目前的7.7%降至6.5%.
"美联储的行动较投资人预期的积极,"RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon称.
"这次的资产买进计划可能比部分人预期的规模要大而且更广泛."
华盛顿加快关于财政悬崖的谈判,但美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三表示,双方在谈判中仍存在"重大分歧".若不能达成协议,大幅增税和削减预算将会在明年初自动生效.
美国第三大健康保险业者安泰(AET.N)股价上涨3.2%至45.91美元,该公司上日公布较高的2013年获利和营收成长预估.
市场成交量约65.8亿股,今年以来日均量为65.2亿股.
纽约证交所下跌与上涨股票比例约16比15,Nasdaq约3比2.(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。