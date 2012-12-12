美国股市几近收平 在伯南克讲话后回吐涨幅

* 美联储将维持每月买进850亿美元资产

* 沃尔玛(Wal-Mart)股价下跌

* 道指下跌0.02%,标普500上涨0.04%,Nasdaq指数下跌0.3%

路透12月12日 - 美国股市周三几近收平,在美联储(FED)主席伯南克讲话之后美股回吐盘中大多数的涨幅.伯南克重申货币政策将不足以抵销财政悬崖所造成的伤害.

伯南克发表谈话前,美联储宣布了新的经济刺激计划,标普500指数因而短暂升至七周高位.

该项计划将以新一轮购买美债来取代即将到期的扭转操作,此举将会增加美联储的资产负债表.

"量化宽松在一开始当然是受到欢迎.不过我对这场记者会的感受是,似乎仍然存在有关于摆脱这种作法以及对当前政策效力的不确定性,"BB&T WealthManagement高级副总裁Bucky Hellwig说.

Hellwig表示,伯南克"重申在应对财政悬崖的严重后果方面,货币政策有其局限性".

标普金融类股.GSPF在伯南克讲话之前曾上涨超过1%,但后来仅收高0.5%.

沃尔玛(WMT.N)是拖累道指的主因,股价挫低2.8%至68.94美元,此前印度政府宣布将对沃尔玛的游说作法展开调查.

道琼工业指数.DJI下跌2.99点或0.02%,收报13,245.45点.标准普尔500指.SPX收高0.64点,或0.04%,至1,428.48点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.49点,或0.28%,至3,013.81点.

尽管标准普尔500指数仅小幅收高,但仍连续第六日上涨,为8月以来最长的连涨走势.

美联储承诺每月除了买进400亿美元抵押支持债券外,再增加买进450亿美元公债.美联储亦表示,将维持近零利率计划,直到美国失业率由目前的7.7%降至6.5%.

"美联储的行动较投资人预期的积极,"RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon称.

"这次的资产买进计划可能比部分人预期的规模要大而且更广泛."

华盛顿加快关于财政悬崖的谈判,但美国众议院议长贝纳(John Boehner)周三表示,双方在谈判中仍存在"重大分歧".若不能达成协议,大幅增税和削减预算将会在明年初自动生效.

美国第三大健康保险业者安泰(AET.N)股价上涨3.2%至45.91美元,该公司上日公布较高的2013年获利和营收成长预估.

市场成交量约65.8亿股,今年以来日均量为65.2亿股.

纽约证交所下跌与上涨股票比例约16比15,Nasdaq约3比2.(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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