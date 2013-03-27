美国股市基本收平 尾盘买入抵销对塞浦路斯的持续忧虑

* 金融股下滑，受塞浦路斯忧虑拖累

* 标普500指数迫近纪录最高收位

* 道指跌0.2%，标普500指数下滑0.1%，Nasdaq指数涨0.1%

路透纽约3月27日 - 美国股市周三从稍早跌势中反弹，收盘基本持平，但投资人仍忧虑塞浦路斯的银行可能出现挤兑，及其可能对其他欧元区银行造成的潜在影响。

欧洲和美国的金融股均下跌，因担忧在塞浦路斯以外的其他欧元区银行储户将提走大量资金。投资人担忧塞浦路斯救助案将成为解决欧元区银行危机的模板。

标普500指数早盘一度下跌0.8%，和近期市场表现一致，投资人将股市下跌视作买入机会。到收盘时，尾盘买盘扶助标普500指数缩减日内大部份跌幅，收低不足1点。

在连续13个交易日中，标普500指数距离纪录收盘高位不足10点，没有一天升穿在2007年10月9日创下的1,565.15点水平。标普500指数可望录得连续第五个月上涨。

“任何时候若有如此的升势，市场人士都会找理由获利了结，”Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说。

“但这次上行过程中的回调短暂及幅度很小。人人都在小幅回落时买入。”

KBW银行指数.BKX跌0.6%，欧洲银行指数.SX7P下滑0.5%。

塞浦路斯银行在关门近两周后将在周四重开，为避免出现银行挤兑，该国将实施资本控制，措施包括限制取现金额，禁止支票兑现，并限制该国金融机构发行的信用卡在海外的使用。

道琼工业指数.DJI收低33.49点，或0.23%，至14,526.16点；标准普尔500指数.SPX收跌0.92点，或0.06%，至1,562.85点。Nasdaq指数.IXIC上扬4.04点，或0.12%，至3,256.52点。

矿商Cliffs Natural Resources (CLF.N)股价触及17.95美元的四年低位，此前摩根士丹利将该股评级下调，瑞信下调其目标价，称因北美五大湖地区铁矿石球团供应过剩，将令公司面临困难。

Cliffs Natural Resources(GILD.O)暴跌13.9%，至18.46美元。

Gilead Sciences (GILD.O)触及纪录收盘高位47.72美元，劲涨4.3%，盘中触及纪录高位47.83美元。Gilead Sciences上涨，提振Nasdaq指数并扶助标普500医疗保健类指数.SPXHC升0.5%，成为日内表现最好的类股。

数据显示美国2月成屋待完成销售下跌，但并不暗示楼市复苏步伐停顿。

费城房屋类指数.HGX小升0.12%。

成交清淡，一些市场人士离场过节。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为51亿股，为今年迄今成交量最低的交易日之一，且远低于年内日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为8：7，Nasdaq市场则约为12：13。(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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