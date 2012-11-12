美国股市收盘基本持平 “财政悬崖”不确定性使市场表现不温不火

* 三大指数收盘基本持平,巴克莱下调标普500指数目标位

* 成交清淡,公债市场因退伍军人纪念日假期休市

* 标普500指数在200日移动均线上下游走

* 道指收平,标普500指数微升0.1%,Nasdaq指数小挫0.02%

路透纽约11月12日电---美国股市周一收盘基本持稳,成交清淡,在一场围绕财政悬崖的持久战展开前,投资者限制押注规模.

市场交投清淡,美国公债市场和美国政府机构因退伍军人纪念日假期关闭.另外,纽约-泛欧交易所集团NYX.N交易故障也令成交受到影响.受交易对盘引擎故障影响,纽约证交所暂停了逾200只股票的交易,不过,这些股票在其他交易所的交易未受影响.

三大股指日内在平盘上下游走,但涨跌的幅度都不大.

对美国财政悬崖的担忧使投资者持谨慎态度,因财政悬崖可能损及美国经济成长.

巴克莱将标普500指数年底目标位从1,395点调降至1,325点,称"没有理由相信,政府与国会正在酝酿重大妥协."

不过多数市场人士认为,可能会达成某种协议,分析师担忧,跌落财政悬崖将使美国经济重现衰退.市场还担忧,长时间争执不休可能损及企业和投资信心.

"市场担忧可能出现像2011年8月那样严重的僵局,"Cetera Financial Group的市场策略师Brian Gendreau表示,他所指的是决策者在最後一刻才就上调美国债务上限达成一致.

去年的政治僵局损及消费者信心并导致美国评等遭下调.

但Gendreau表示,近期政客的一些言论暗示此次更有可能出现让步.

纽约证交所在早上9:38先警告交易商一个现货股票对盘系统出现故障,并称不会发布包括CVS Caremark Corp(CVS.N)和Lazard Ltd(LAZ.N)在内的216支股票报价.

Nasdaq OMX Group (NDAQ.O)、BATS Global Markets和Direct Edge交易所停止向纽约证交所发单,希望交易上述股票的投资人在这些交易所交易,而不是纽约证交所.纽约证交所表示,上述股票的交易将在周二恢复正常.

上周,标普500指数在五个月内首次收在200日移动均线切入位下方.今日徘徊在该水准附近.如果在较长时间内保持在该水准下方,预示後市可能进一步下滑.

道琼工业指数.DJI微跌0.23点,至12,815.16点;标准普尔500指数.SPX小升0.15点,或0.01%,至1,380点.Nasdaq指数.IXIC微挫0.62点,或0.02%,至2,904.25点.

标普500指数今年迄今仍升约10%,但近几个月已回吐今年部分升幅.Nasdaq指数已连跌五周.

购并交易提振个别股票价格.Precision Castparts Corp PCP.N提出以29亿美元收购Titanium Metals Corp TIE.N,而Leucadia National Corp(LUK.N)同意以36亿美元收购投资银行Jefferies Group JEF.N.

Titanium暴涨42.6%,报16.50美元,Jefferies攀升14%,报16.27美元,Precision升4.7%,报179.46美元,但Leucadia大跌3%,报21.14美元.

标普500指数上周大跌超过2%,为6月来表现最差的一周,部分是因投资人担心美国是否能及时拿出解决方案,避免财政悬崖.(完)

--编译/审校 母红/李军/张荻

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