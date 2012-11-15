美股基本持平 因投资人采取守势

* 沃尔玛拖累道指下跌,财政悬崖忧虑令市场承压

* 本周迄今标普500指数下跌近2%

* 上周美国初请失业金人数急升,投资人认为受风暴影响

* 戴尔在盘後下跌

* 道指收跌0.23%,标普500指数收低0.16%,Nasdaq指数跌0.35%

路透纽约11月15日电---美国股市周四几无变动,美国政界人士有关日益逼近的增税和减支调整的磋商可能旷日持久,这种前景令投资人保持谨慎.沃尔玛营收令人失望,股价下跌.

本周迄今标普500指数下跌近2%,扩大上周的跌幅,且缩减了年内录得的升幅.

2012年股市表现原本亮丽,目前变成表现平平,随着2012年接近尾声,投资人愈发倾向於保住现有收益.

如果不能达成协议避免财政悬崖,投资人忧虑美国经济将可能再次衰退.

Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz说,此外还有欧债危机的影响,均令企业面临不确定的前景,让人很难知道一只股票的价值多少.

"因不知道增长前景将会如何,所以很难确定估值,"Lancz说,"这肯定不利於人们增持或大量买入股票."

欧元区第三季经济滑入衰退,为2009年来第二次衰退,因该区受债务问题困扰.

沃尔玛(WMT.N)下挫3.6%,报68.72美元,对道指拖累最大,因消费者收紧荷包殃及该公司季度营收.

投资人将关注周五美国总统奥巴马和国会两党领袖之间有关削减财赤的会议,以寻找双方让步的迹象.

去年就上调债务上限的政治僵局的记忆也令分析师紧张.

"我们之後是否有一个发挥职能的政府还不确定,这目前令市场承压."Warren Financial Service董事总经理兼高级分析师Troy Logan表示.

即便经济能避免立刻陷入萎缩,投资人仍会担心长期的政治纷争可能拖累企业投资和消费者支出.

道琼工业指数.DJI跌28.57点,或0.23%,至12,542.38点;标准普尔500指数.SPX下滑2.16点,或0.16%,至1,353.33点.Nasdaq指数.IXIC下挫9.87点,或0.35%,至2,836.94点.

标普500指数录得三个半月最低收盘水准,且远低於200日移动均线切入位,上周标普指数跌穿该水准.

周四美国公布的数据显示,上周初请失业金人数大增,11月大西洋沿岸中部地区制造业活动意外萎缩,因经济受到超级风暴桑迪的冲击.

中东再燃战火加重市场不安,以色列战机连续第二日轰炸加沙及周边地区,而加沙向特拉维夫发射了两枚火箭.

苹果(AAPL.O)大跌2.1%,报525.62美元,拖累Nasdaq指数下滑.苹果自9月高位回撤约25%.

戴尔DELL.O盘後公布的季度营收不及预期,之前在常规交易收低2.2%,报9.35美元.

Target(TGT.N)逆势上涨1.7%,报62.44美元,该公司季度盈利胜预期.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约72.6亿股,高於今年迄今日成交量均值的约65亿股.

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,069和975,Nasdaq市场则为1,506和948.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 张涛/徐文焰

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