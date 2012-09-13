美股周四飙升至数年高位 美联储刺激举措点燃涨势

* 美联储购买更多债券的承诺推高股市

* 标普指数收在2007年12月以来最高水平

* 苹果触及历史高位,艾克森美孚触及四年高位

* 道指收高1.55%,标普500指数劲扬1.63%,Nasdaq指数上扬1.33%

路透纽约9月13日电---美国股市周四飙升至数年高位,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)采取激进行动提振经济,鼓舞投资者重返市场.

道指和标普500指数均收在2007年12月以来最高水平,Nasdaq指数收在2000年11月以来最高.

大型股涨幅居前,市值最高的美国上市公司苹果(AAPL.O)收在历史高位.艾克森美孚(XOM.N)紧随其後,收在四年高位.近600只纽约证交所和Nasdaq个股今日触及52周高位.

"有大量资金在场外观望,美联储的行动刺激投资者入市,"纽约州Solaris Asset Management的首席投资长Tim Ghriskey表示,"成交放量肯定令人欣喜."

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约81.4亿股,为6月22日以来交投最活跃的一天,且高於78.4亿股的去年日成交均值.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.这表明美国货币政策侧重点出现重大转变.

"就业形势仍是重大忧虑,"美联储主席贝南克在记者会上表示,"尽管经济看似处於温和复苏的轨道上,但增速缓慢,不足以使大幅拉低失业率."

道琼工业指数.DJI收涨206.51点,或1.55%,至13,539.86点;标准普尔500指数.SPX收高23.43点,或1.63%,至1,459.99点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.51点,或1.33%,至3,155.83点.

金融,材料和能源股领涨,因其对经济前景十分敏感.富国银行(WFC.N)跳升至52周新高,而PHLX地产股指数.HGX上扬1.91%.

总体而言,购买抵押贷款支持证券"对楼市和消费者"非常有利",且将需要很长的时间才能扶助稳定经济,"Ghriskey表示.

许多投资者预期美联储将采取行动,从股价最近上扬中得以体现,但分析师指出,仍有人认为,美联储将等到11月大选後再行动.

"可以说,很多持怀疑态度的投资者不得不加速买进,"德州Capital Cities Asset Management的总裁Ron Rowland表示.

另一个体现出美联储对经济状况担忧程度的举措是,决策者称目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期.原先引导的预期时间是2014年底.

苹果(AAPL.O)股价攀升1.97%,至682.98美元,之前分析师称,新推出的iPhone 5的首周销量可能较iPhone 4S翻番.

艾克森美孚(XOM.N)上扬1.88%,报91.23美元.

标普金融股指数.GSPF跳升2.58%,标普材料股指数.GSPM急升2.56%.

部分分析师表示,标普500指数年内迄今累积上扬16%,且近期涨势是受美联储再推刺激举措的希望推动,此轮上涨可能是投资者削减头寸的好时机.

经济数据显示,上周美国初请失业金人口增幅超预期.8月生产者物价指数(PPI)攀升1.7%,为2009年以来最大涨幅,但核心通胀仍然稳定.

纽约证交所涨跌股之比为约4:1,Nasdaq市场为5:2.(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。