美国股市受惠普业绩带动反弹

* 惠普公布业绩后大涨,提振科技股

* 标普500指数前两个交易日大跌约2%

* Abercrombie & Fitch公布业绩后领跌

* 道指升0.9%,标普500指数收高0.9%,Nasdaq指数涨1%

路透纽约2月22日 - 美国股市周五收涨,因道指成份股惠普(HPQ.N)受强劲业绩推动大涨,且美国联邦储备委员会(FED,美联储)官员的讲话缓解了对美联储将缩减刺激举措规模的担忧.

彭博周五报导,美联储主席贝南克在一会议上淡化了对货币政策引发资产泡沫,可能损及经济的忧虑.

贝南克的观点帮助缓和了对美联储可能结束其宽松货币政策的担忧.周三,美联储公布会议记录重创市场,因投资人将其解读为美联储官员对刺激措施的益处观点分歧,是措施可能较预想的提前暂停的迹象.

惠普暴涨超过12%,对道指和标普500指数提振最大.该公司公布的季度营收和财测都超过预期.惠普收报19.20美元,劲升12.3%.

道琼工业指数.DJI收高119.95点,或0.86%,至14,000.57点;标准普尔500指数.SPX收涨13.18点,或0.88%,至1,515.60点.Nasdaq指数.IXIC上扬30.33点,或0.97%,至3,161.82点.

下周二,贝南克将在参议院金融委员会讲话,投资人希望他将公开重申上述观点.

周五,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和联储理事Jerome Powell都为美联储的资产购买计划辩护,称该政策帮助美国经济.

美联储发布会议记录后,标普500指数在过去两日大跌1.9%,为自11月初以来最大两日跌幅.跌势令标普500指数结束连续七周的升势.

本周,道指收高0.1%,标普500指数回落0.3%,NASDAQ指数收跌近1.0%.

根据汤森路透数据,已经公布业绩的标普500成份股企业中,有70%超出分析师预估,高于1994年至今的均值62%和过去四个季度的均值65%.

根据数据,标普500指数成份股企业第四季盈利增长6%,高于业绩期初期的1.9%预估.

但由于还未公布业绩的企业所剩无几,投资人将焦点放到可能在3月1日自动生效的大规模减支上.

另一个政治风险因素是意大利本周末的大选,这可能威胁到意大利的改革.去年希腊大选的不确定性引发市场遭遇长时间的抛售和一段时间的不明朗.

科技股中,Marvell Technology Group Ltd (MRVL.O)对当前季度的财测高于预期,该股大涨4.4%,报9.89美元.

德州仪器(TXN.O)增加派息三分之一,并增加股份回购计划,带动该股跳升5.2%,报34.18美元.

费城半导体指数.SOX升2.1%.

下跌个股中,Abercrombie & Fitch (ANF.N)重挫4.5%,报46.86美元,此前该公司公布第四季可比销售下滑,尽管其季度盈利胜预期.

美国国际集团(AIG.N)公布的第四季业绩优于预期,该股大涨3.1%,报38.45美元.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股比约3:1.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约58亿股,低于20日移动均值的大约65.1亿股.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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