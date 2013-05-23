美国股市小跌 惠普股价暴涨带动股指脱离日内低位

* 惠普上调财测后股价暴涨，触及52周高位

* 令人鼓舞的经济数据扶助股指从低点反弹

* 投资人担心美联储撤出刺激措施的时机

* 道指和Nasdaq指数跌0.1%，标普500指数挫0.3%

路透纽约5月23日 - 美国股市周四下滑，但远远高于日内低位，因惠普股价暴涨，抵销对中国制造业数据疲弱的忧虑以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缩减刺激计划规模的前景。

市场交投震荡，因许多交易商在长周末假期前调整仓位。周一美股将因阵亡将士纪念日休市一天。

全球最大的个人电脑生产商惠普(HPQ.N)暴涨超过17%，至52周新高，昨日该公司上调财测。该股暴涨限制了道指和标普500指数的跌幅。

因投资人担心美联储可能较预期更早的撤出刺激措施，且中国公布的制造业数据疲弱，美股在早盘已经下滑。

“投资人利用任何回落作为买入的机会，因此市场在早盘普跌后很快出现反弹，”Alan B. Lancz & Associates Inc总裁Alan Lancz表示，“投资人的投资替代品有限，因目前利率环境如此之低。”

道琼工业指数.DJI收低12.67点，或0.08%，至15,294.50点；标准普尔500指数.SPX收跌4.83点，或0.29%，至1,650.52点。Nasdaq指数.IXIC收低3.88点，或0.11%，至3,459.42点。

惠普暴涨17.1%，报24.86美元，昨日该公司上调2013年度盈利预估，之前公布的季度业绩也优于预期。惠普盘中触及52周新高24.95美元。

楼市和就业市场改善的迹象也扶助股指盘中脱离日低。

盘中稍早，标普500指数一度跌穿14日移动均线，之后收复该水准。保持在该水准之上是利多迹象，显示升势仍完整。

Ralph Lauren Corp (RL.N)公布的销售低于自身预期，该股收低2.3%，报183.69美元。

周三，标普500指数录得三周最大单日跌幅，因此前美联储会议记录显示部分委员对早至6月会议上就缩减购债持开放态度。

美联储何时可能决定放缓或停止购债已成为投资人关注的最大问题之一。美联储的刺激措施扶助今年股市创下新高，投资人试图判断是否刺激计划的改变会令股市升势告终。

经济消息方面，美国公布上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场的力道。新屋销售增加是楼市复苏仍完整的迹象。但另一数据显示5月制造业连续第二个月放缓。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为70亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为12:17，Nasdaq市场则为约13:12。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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