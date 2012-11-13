美国股市收低 微软下跌打压科技股

* 家得宝跳涨,此前公布业绩和财测

* 微软领跌Nasdaq指数,此前公司一高管辞职

* 道指下跌0.46%,标普500指数下滑0.40%,Nasdaq指数跌0.70%

路透纽约11月13日电---美国股市周二尾盘下跌,受微软股票下挫拖累,不过零售商股票是一个明显亮点,此前家得宝上调其财测.

微软(MSFT.O)是Nasdaq交投最活跃的个股,拖累Nasdaq指数下跌,此前该公司一重要高管离职,令市场感到意外.微软大跌3.2%,至27.09美元.

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)触及2000年4月来首见水平,公司上调财测,暗示美国楼市复苏.标普零售类指数.SPXRT上扬1%.

"家得宝的确发表了一些对楼市的看法,市场将此解决为正面,是股市早盘上涨的原因,"Philadelphia Trust Co首席投资长Richard Sichel说.

"升势因微软下跌而放缓,且在某程度上,更多是受'财政悬崖的'忧虑拖累,"他说.

标普500指数本月迄今大跌2.7%,连续第四日收在200日移动均线切入位下方,这一技术指标显示近期跌势可能动能增强.该移动均线目前在1,381.58点,未能重返该水准之上显示市场疲弱.

对步步逼近的"财政悬崖"的担忧令投资人交投迟滞.市场纠结于美国国会的分歧有多大,若跌落财政悬崖,明年年初将有一系列大规模增税和削减支出法案生效,可能拖累美国经济重陷衰退.但分析师表示,还要几周才会有真正的磋商.

道琼工业指数.DJI跌58.90点,或0.46%,至12,756.18点;标准普尔500指数.SPX下滑5.50点,或0.40%,至1,374.53点.Nasdaq指数.IXIC下挫20.37点,或0.70%,至2,883.89点.

道指成份股家得宝(HD.N)上调全年财测,受近期楼市复苏带动,该股大涨3.6%,报63.38美元,为逾12年最高收位.

Marshalls and T.J. Maxx零售连锁店母公司TJX Cos (TJX.N)公布的业绩胜预期,该股劲扬2.7%,报42.06美元.

微软在视窗部门主管Steve Sinofsky离职後股价下滑.科技股引领市场跌势,标普科技股指数.GSPT下挫0.8%.

AK Steel Holding (AKS.N)预计第四季亏损,该股急挫17.6%,报4.50美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62亿股,低於去年11月日成交均值73.3亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场下跌股和上涨之比为逾2:1.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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