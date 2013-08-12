美股涨跌互见 市场成交清淡

* 黑莓股价暴涨，该公司寻求战略选项

* 瑞信表示期权活动显示短期基冲活动增加

* 道指小跌0.04%，标普500指数跌0.1%，Nasdaq指数涨0.3%

路透纽约8月12日 - 美国股市道指和标普500指数周一收低，延续上周录得6月来表现最差一周的頽势，但苹果(AAPL.O)和黑莓(BBRY.O)令Nasdaq指数收升。

成交清淡，整日交易日成交量不足50亿股，为本年迄今交投最清淡的五个交易日之一。许多交易商在8月放假，市场走势被放大，且企业季报接近尾声，股市进入季节性淡季。

不过，期权市场的对冲活动增加，瑞信表示，因交易商为股市短期回落作准备。

“我们看到在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议来临之际，短期对冲活动不断增加，期权市场对中期市场前景愈来愈具建设性，”瑞信股市衍生市场策略师Mandy Xu说。

美联储刺激计划扶助推动标普500指数在2013年迄今上扬约19%。预料美联储接近缩减每月850亿美元购债计划，导致部份投资人撤离股市。

一些美联储官员表示如果美国经济持续改善，美联储可能在下月开始缩减宽松计划规模。

道琼工业指数.DJI收低5.83点，或0.04%，至15,419.68点；标准普尔500指数.SPX收低1.95点，或0.12%，至1,689.47点。Nasdaq指数.IXIC收高9.84点，或0.27%，至3,669.95点。

美国上市的智能手机生产商黑莓(BBRY.O)暴涨10.5%，报10.78美元，此前该公司表示，已经设立一个委员会，寻求可能的出售或结盟。该股是周一Nasdaq市场交投最为活跃的成份股。

全球最大科技公司-苹果(AAPL.O)收高2.8%，报467.36美元，此前科技博客AllThingsD报导，苹果预计将在9月展示其重新设计的iPhone。

乐器生产商Steinway Musical Instruments LVB.N表示，收到一投资公司每股38美元的收购报价，超过Kohlberg & Co. Shares之前的报价。该股大涨9.3%，报39.59美元。

Lazard下调Tesla Motors Inc (TSLA.O)评级后，该股收低3.7%，报147.38美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为49亿股，低于今年迄今日均水平63.6亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,626和1,364，Nasdaq市场则为1,430和1,086。(完)

(编译、审校 利棣儿/李军)

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