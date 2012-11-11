美股一周展望：财政悬崖担忧罩顶 市场可能续跌进入修正

路透纽约11月9日电---美国股市在大选後的跌势或在未来几周加剧,因有关"财政悬崖"的担忧加深,且技术面疲软暗示未来可能有一波修正.

标准普尔500指数.SPX周四收在200日移动均值下方,为五个月来首见,周五再次收在该水平以下.道琼工业指数成分股逾半数低於重要技术位.

"我觉得现在不需要恐慌,但我觉得真的要警惕市场未来几个月会下跌."Wellington Shields & Co.的市场分析师及技术分析师Frank Gretz称."我认为接下来如果有上涨,就应该趁机出脱."

市场最担心的是美国领导人能否就明年初的6,000亿美元增税减支达成协议.一些人担心大幅紧缩可能导致美国经济再次陷入衰退.

2013年可能提高税率的可能,令投资者抛出股票,希望降低今明两年持仓的税务影响.

"你可能以为财政悬崖已经被消化过了,不过其实没有.市场简直像是有注意力缺失症,一次只能关注一件事情,"Calvert Investment Management的首席股票投资官Natalie Trunow称.该公司管理约130亿美元资产.

标准普尔500指数当周下跌2.4%,录得6月以来最大单周百分比跌幅.该指数较9月14日触及的年内高位1,474.51下跌6.4%.指数已跌至50日移动均值下方,不过尚未达到进入修正的水准,即较峰值下跌10%.

**解读技术信号**

标准普尔500指数约两周来一直在50日移动均值和200日移动均值之间波动.50日均线位置在1,433.50,而200日均线在1,380.98.分析师称,有效跌破区间下缘或为进一步下跌的开端.

"市场出现技术面破底,意味着进一步下跌,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称."10%的跌幅是下一重要关口."

未来几周股价的主要影响因素看来可能是投资者对美国财政状况的担忧.

美国总统奥巴马周五对相关谈判的谈话,导致股市大幅削减涨幅,透露出这方面的风险.

奥巴马周五提出他对财政议题的立场,与政治对手落差极大,说明还有一场长期战役要打.

"如果市场预期财政悬崖、欧洲问题、或其他众多疑虑有任何一个得出解决方案,我们就能轻易上涨,"Sarhan称.

道琼指数30个成分股中,有17档同时低於50日移动均值和200日移动均值,八档低於50日移动均值但高於200日移动均值.只有五档同时高於50日及200日线--美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)、家得宝(Home Depot Inc.)、强生(JNJ.N)和Travelers Cos(TRV.N).

另一严重利空市场的因素,是苹果(AAPL.O)大跌.苹果本周跌5.2%,对标准普尔500和Nasdaq.IXIC造成严重打压.苹果股价目前较9月21日触及的纪录高位705.07美元下跌22.4%.

**大型零售商业绩**

大选和财政悬崖担忧吸引了太多注意,掩盖了第三季财报的坏消息.

标准普尔500指数成份股已有449家公布财报,目前估计第三季获利较上年下跌0.3%,这略好於财报季开始时的预期.营收方面特别疲软,汤森路透数据显示,只有38%的企业好於预期.

不过最近的经济数据较强劲,其中周五公布的数据显示,11月初消费者信心达到逾五年高位,说明本财报季大型零售商业绩可能是本财报季的亮点.

下周Target(TGT.N)、沃尔玛(WMT.N)和家得宝等大型零售商将公布财报.

非必需消费品企业的获利表现,好於标准普尔500成份股整体状况,该板块72%的企业业绩好於分析师预期,标准普尔整体为63%.

LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称,在假日购物季临近之际,投资者将密切关注这些企业的财报.LibertyView管理约10亿美元资产.

"这确实是圣诞销售季的开端,我想大家会很注意销售季前景以及企业促销力度,"Meckler称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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