调查：美股涨势或已接近峰值 未来仍有望上涨

路透纽约3月29日 - 路透对策略师的调查结果显示，在美国总统特朗普将刺激经济的乐观预期激励下的美股涨势或已接近最高点，受访策略师预计从现在到年底美股涨幅将不到3%。

美国股市自11月8日美国大选以来一路上涨，标准普尔500指数.SPX升至很多人认为过高的水平，一些策略师称，今年股市走势在很大程度上取决于新政府能否推进税收改革和其他调整。

共和党领袖们周五撤回医保体系改革议案，意味着特朗普上任以来首份重大立法议案以失败告终。

一些投资者认为医保议案遭遇挫败将有助于推动税收改革，但上周围绕议案的争辩导致股市下跌。

自美国大选以来，标准普尔500指数的累计涨幅曾一度高达12%，在3月1日触及2,400点的盘中高点，目前累计涨幅约为9%。

路透调查逾40位策略师的预估中值显示，标准普尔500指数到2017年中将触及2,355点，2017年底将收在2,425点，较周二收位仅上涨2.8%，但较2016年收盘点位上涨约8%。

标准普尔500指数今年以来已上涨约5%。

瑞银证券驻纽约负责美国股票和衍生品策略执行董事Julian Emanuel说，股市已体现了“强有力的”促增长施政计划的影响。

“但这些计划尚未完全付诸实施，魔鬼在实施细节，”Emanuel说，他预计标准普尔500指数今年底将收在2,300点，并称他对股市短期走势持“谨慎”看法。

不过，上述预估中值已高于12月调查时的中值2,350点，一些银行已大幅上调了目标点位。瑞士信贷已将标准普尔500指数2017年底目标点位从之前的2,300点提高至2,500点。

一些策略师仍对金融等部分特朗普行情的最大受益者持乐观态度，很多策略师预计经济增长加快对企业获利的提振作用将超过其他任何因素。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数的预期市盈率接近18倍，远高于15倍的长期均值。

多数受访者表示，标准普尔500指数不太可能在年中之前回调10%，但对年底前是否会下跌10%，受访者看法不一。

调查还显示，道琼工业指数.DJI到2017年底料在21,250点，较周二收盘价上涨约3%。 (完)