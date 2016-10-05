（更正）调查：美股今年涨势料受美国大选不确定性与升息前景压抑

(更正：译文第二段有误，改为“2016年上涨约6%”，非“较2016年上涨约6%”)

路透纽约10月5日 - 路透调查显示，美国股市第四季料不会出现大幅涨势，受制于美国总统大选的不确定性、升息预期以及企业获利疲弱。

根据过去一周路透对40名策略师所做调查的预估中值，指标标准普尔500指数.SPX今年料以2,173点作收，该预估仅略高于周一收盘的2,161.2点，2016年上涨约6%。

标普500指数在7月与8月间迭创新高，目前的纪录最高收盘位在2,190.15点。不过策略师预期2017年该指数将超越此一纪录水平，年线料上涨约6%至2,310点。

这些策略师的看法比7月更见乐观，当时英国完成退欧公投未久。

不过策略师表示，随着11月8日美国总统大选投票日逼近，民主党候选人希拉里与共和党候选人特朗普之间的角逐对市场的影响增大，应会引起更多波动，尤其是健保、医药与能类股。

受访者一面倒认为，对美股而言，希拉里胜选的正面意义大于特朗普，至少到年底为止是如此。实际上，在9月26日的首度总统大选辩论结束，各界普遍认为希拉里表现较佳后，次日美股随即获得支撑。

不过多数策略师认为，未来12个月美国股市可能出现10%或以上的修正，他们也认为企业业绩持续疲弱，以及美联储升息次数超过预期，是未来一年全球股市几个最大的风险。

“历史告诉我们，美联储前一两次升息不会让市场天摇地动，”纽约花旗集团首席美股策略师Tobias Levkovich表示，“然后你会听到有人说...这次情况不一样。”

企业获利亦令股市承压，预估企业获利料持续走弱。

路透调查显示，2016年底，道琼工业指数料收在18,455点，较2015年底收盘上涨6%，比周一收盘位高出1%。(完)