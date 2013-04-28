美股一周展望：主要央行会议和数据将影响投资者

路透纽约4月26日 - 随着经济放缓的迹象越来越多，近期美国股市的前景不那么亮丽。不过下周全球主要央行的会议，可能让投资者得到宽慰。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在周二和周三召开会议。第一季国内生产总值(GDP)增长数据不及预期，可能加强市场对美联储将继续保持每月850亿美元购债速度的预期。

美联储等央行采取的低利率和流动性供给政策，推升了全球股市，因企业和消费者借款成本低，令企业获利更加丰厚。美国主要股指本月稍早触及纪录高位。

“只要央行看起来是站在你这边，站在投资者这边，继续提供流动性，就将帮助改善人气，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合分析师Brian Jacobsen称。

“我认为(美联储官员)上次会议以来没有足够数据证明应当调整政策。我真的认为他们不会考虑降低购债速度，可能直到9月。”

美联储坚定承诺将继续实施激励性政策，加上企业获利多数超出下调后的预期，可能帮助美股继续上涨，即便迹象显示美国经济复苏在失去动能。

周五市场收平，但当周表现正面。标准普尔500指数上涨1.7%，道琼工业指数上扬1.1%，Nasdaq综合指数涨2.3%。

商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，低于预期的3.0%，埋下谨慎基调。

下周将有大量重要经济指标出路，包括个人所得和支出，美国供应管理协会(ISM)制造业和服务业指数，成屋待完成销售，芝加哥采购经理人指数(PMI)和美国经济谘商会消费者信心指数。

数据重头戏是周五的4月非农就业报告。

路透访问的分析师预计就业岗位增加15万个，高于3月的8.8万。失业率可能仍为7.6%。

“今天(GDP)数据显示，经济动能可能远比市场价格反映出的预期要弱，”Prudential International Investments Advisers首席投资策略师John Praveen称。

“之前涨势强劲，所以人们在寻找理由触发获利了结，”Praveen表示，若即将公布的数据证明疲于预期，未来几个月市场可能回落5%。

**欧洲和财报**

欧洲央行周四将召开会议，投资者将观望其是否会降息。进一步放松货币政策将促使投资者购买风险资产，提振股市。

“市场上涨，一直是依赖欧洲央行可能真的开始行动这个事实；如果美国市场反应相同反应，股市则可能上涨，”LPL Financial投资分析师John Canally称。

随着财报季基本过去一半，投资者将观望企业能否继续公布超出预期的获利，即便营收不温不火。

据汤森路透数据，已经公布第一季获利的271家标准普尔500指数企业中，69%优于分析师预期，比例高于1994年以来的均值63%。

不过仅有43.9%的企业营收超过预期，远低于2002年以来的均值62%，以及过去四个季度的均值52%。

分析师现预计本季度获利增长3.8%，高于4月1日预期的1.5%。

下周道琼工业指数企业中辉瑞(Pfizer)(PFE.N)和美国制药大厂默克(MRK.N)将公布财报。Loews Corp (L.N)，安泰(AET.N)，Chesapeake Energy(CHK.N)，Visa Inc (V.N)，维亚康母(Viacom)(VIAB.O)和卡夫食品(Kraft Foods)KRFT.O也将公布财报。

Ameriprise Financial首席市场分析师David Joy称，数字表现平平，说明第二季可能不会像预期那样强劲。

“目前，市场正经历调整，试图厘清国内外经济力道，”Joy称。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 程琳)

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