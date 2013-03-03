美股一周展望：纪录高位在望 但前路仍阻力重重

记者 Leah Schnurr 编译 徐文焰

路透纽约3月1日 - 如果华尔街需要驱散诸多疑虑，那么下周将有很多机会。

美国主要股指将再次向历史高位发起冲击，不过忽快忽慢的股市交易节奏有可能持续下去。下周五出炉的非农就业报告以及马上要生效的政府大幅减支举措将是市场关注重点。

股市能否触及并维持在高点，其意义不仅仅在于收盘价达到重要心理价位。股指展开突破并进入过去从未达到的区域，被视作对投资者做多信心的一次测试。

“这非常重要。”BB&T财富管理公司的高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“现在有人认为，利多因素并不足以帮助股市长时间上涨。”他说，“如果市场真的突破（纪录高位），那么图表和价格走势可能就会告诉我们，前路更加光明。”

欧元区主权债务危机再起，以及下周五美国将发布非农就业报告，可能将会令市场动荡。不过此前美国发布的就业指标整体方向正面。

中小型股在2月触及历史高点。目前道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX争相摸高。道指现在距离2007年10月9日触及的纪录收盘高位14,164.53点仅低约75点，还不到1%。标普指数仍较2007年10月9日达到的纪录收盘高点1,565.15低3%。

道指目前可能占据优势。2013年迄今，该指数已经上涨7.5%，超前标普500指数约1%。

**股市涨势与经济基本面**

道指的相对强势大部分归功于其独特的构成和计算方式，以及投资者近期偏爱买入可能带来稳定且可靠回报的价值型股票，而非成长题材股票。

但更侧重防守的投资立场也表明，股市买家对今年的涨势感到担忧。投资者不希望错过上涨行情，但同时也会挑选一旦市场展开修正时，跌幅不会太大的股票。

Schaeffer's投资研究公司资深技术分析师Ryan Detrick表示，有人担心，成长题材股票的风头可能被防御性股票夺走。

“这绝对不是断然的卖出信号，但如果像科技和小型股能开始引领一些市场走势，我们会觉得踏实得多。”Detrick说。

期权市场已有明显迹象显示，投资者对股市上涨速度开始感到担心；看跌活动与看涨活动的比率最近已朝着看跌方向发展。

共计约562支金融股的看跌与看涨期权比率为1:1，而在正常时期看涨期权应多于看跌期权。

投资者同样不缺乏追求绩优股和防御类股相对安全性的理由。尽管市场已大多忽视了围绕美国政府减赤计划的不确定性，财政政策谈判仍对股市构成风险。

如果国会未达成新的协议，定于周五生效的850亿美元减支举措料将拖慢今年的经济增长步伐。市场到目前为止仍保持坚挺，但减支举措一旦对经济造成冲击，可能会在后市打击股价。

国际货币基金组织(IMF)警告称，全面实施减支计划很可能导致美国今年经济增长率至少降低0.5个百分点。

**宽松政策与雇用活动迟缓**

投资者还将迎接多项经济数据发布。此时有一种担忧正在发酵，即推高市场的主要因素并非基本面，而是全球范围内的宽松货币政策。

下周主要的经济日程将是周五的美国2月非农就业报告。美国2月料新增16万个就业岗位，只略高于1月增幅，说明就业市场正在缓慢复原。2月失业率料持稳于7.9%。

虽然疲弱数据在过去会引发股市上涨，因为投资者押注其确保美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续推出刺激政策，但这样的看法可能正在转弱。

上周股市大跌，由于市场担心美联储可能较预期更早地逐步降低量化宽松规模。

“它表明现在市场的支撑因素是货币政策。”Hellwig称。

Hellwig补充道，在投资者质疑涨势背后推手的同时，股市登上纪录新高将会更意义重大。(完)

(译文审校 王冠中)

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