美国股市道指再创纪录收盘高位 受民间就业报告推动

* 道指再创纪录收盘高位，标普500指数接近纪录高点

* 正面的民间就业数据在非农就业报告出炉前鼓舞市场人心

* 能源和资源类股为标普指数下涨幅最大的板块

* 道指收高0.3%，标普500指数涨0.1%,Nasdaq综合股价指数跌0.1%

路透纽约3月6日 - 美国股市主要股指周三多数小幅上涨，道琼工业指数再创纪录新高，受一份民间就业调查扶助，该调查预示周五将公布的非农就业月报情况料良好。

民间机构发布的就业市场数据改善点燃正面人气，令市场对美国政府周五将公布的就业报告信心大增。民间就业服务机构ADP公布就业数据之前出炉的房屋市场和服务业的数据亦强劲，这些数据合力提振道指涨至历史高位，标普500指数亦被拉抬至只比纪录收盘高位低1.5%的水准。

来自美联储经济褐皮书的支撑，以及相比其它资产类别更具吸引力的股市估值亦起到推高股市的作用，虽然有些人继续认为股指将从当前水准回落，但前述支撑因素将令股市保持完好的正面动能。

“市场抵达纪录高位时，会引人反省估值是不是已经过高，但是我预计不会出现回落，因为推动市场升至目前高位的因素都还在，”Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy说。“股市有机会涨至更高水平，除非有证据说明那些因素的影响将消失。”

能源和资源类股领涨。这两大板块均与经济增长预期息息相关。博地能源(Peabody Energy)BTU.N涨3.5%至21.53美元，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)涨0.5%至118.47美元。Newmont Mining (NEM.N)劲扬3.7%至40.01美元。美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)涨3.9%至20.76美元。Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)是标普500成分股中涨幅最大的个股，上扬4.1%至32.84美元。

据汤森路透数据，标普500指数基于12个月获利预估的市盈率(本益比,P/E)为13.6倍，2007年10月该指数触及盘中纪录高点时的市盈率约为14.9倍。这表明美股估值仍然比2007年的峰值便宜约9%。

数据显示，相比垃圾债，标普500指数的收益率(earnings yield)约为7.5%，垃圾债收益率约为6.5%。表明股市估值优于风险最大的企业债。

道指.DJI收高42.47点，或0.30%，报14,296.24点，再创纪录收盘高位。 标普500指数.SPX小涨1.67点，或0.11%，报1，541.46点。Nasdaq综合股价指数.IXIC微跌1.77点，或0.05%，收报3,222.36点。

周三开盘后不久，道指即升穿前日创下的盘中纪录高位，最高涨至14,320.65点。

道指周二收报14,253.77点，突破2007年10月创下的纪录收盘高位14,164.53点。

今年迄今，道指已经上涨9.1%。

科技股跌势则拖累Nasdaq综合股价指数，其中微软(MSFT.O)跌0.9%至28.09美元，之前欧盟对微软开出7.31亿美元的罚单，因其未给予用户选择网络浏览器的自由。

谷歌(GOOG.O)跌0.9%至831.38美元，盘中曾触及纪录盘中高点。

推动周三美股涨势的正面动力来自显示就业形势改善的迹象。缓慢恢复元气的就业市场一直是美国经济复苏相对薄弱的环节，但周三的数据显示，2月民间部门招聘情况意外强劲，企业新增了19.8万位雇员。

周五美国政府将公布非农就业报告，2月预计新增16万个就业岗位，失业率料持于7.9%不变。

“如果新增非农就业岗位低于15万个，可能会打乱市场的阵脚，但如果增幅超过17.5万个，将会给市场带来又一股短期提振，”前述策略师Joy表示。

标普1500综合指数.SPSUP已经涨至纪录高位，受助于小型股涨势。衡量美国最大的3,000家企业表现的罗素3000指数.RUA盘中亦触及纪录盘中高位。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX涨0.4%，之前曾最多上涨2%，因投资者因担心股市涨势或将失去动能而加大防备。

美国最大的办公用品连锁店Staples(SPLS.O)重挫7.2%至12.34美元，此前其公布的季度营收逊于预期，并预测全年获利疲软。

纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT共计约有63亿股易手，交易量低于今年迄今约64.8亿股的日均水平。

纽约证交所和Nasdaq市场周三有约53%的股票收高。(完)

(编译 白云; 审校 王洋/程琳/张涛)

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