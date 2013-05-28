美国股市道指再创纪录最高收位

* 日本央行和欧洲央行坚持刺激计划

* 美国5月消费者信心指数为逾五年最高

* 蒂芙尼公布强劲业绩后股价大涨

* 道指升0.7%，标普500指数升0.6%，Nasdaq指数收高0.9%

路透纽约5月28日 - 美国股市周二上涨，道指再一次创下纪录最高收位，结束股市今年首次出现的三日跌势，此前多个国家央行称将继续执行其旨在促进全球经济增长的货币政策，使投资人感到安心。

美国公布的5月消费者信心指数创下逾五年最高，而3月房价增速为近七年最快。经济报告显示出尽管联邦自动减支令财政收紧，但美国经济韧性十足。

股市投资人一直受到货币政策前景的左右。上周美股主要股指录得4月中来首周下滑，因对美联储可能较预期更早的缩减刺激措施规模的担忧持续。

在日本央行和欧洲央行确认将坚持宽松货币政策后，上述忧虑缓和，扶助股指从上周跌势中反弹。

周一，美国市场因阵亡将士纪念日休市一天。

欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周一表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策。日本央行审议委员宫尾龙藏周二表示，维持稳定的长期和短期利率很关键。

但即便有这些安抚人心的讲话，市场对美联储可能很快缩减购债的臆测仍持续，带动美国公债收益率触及逾一年最高水准，并将股市从日高拉回。

Astor Asset Management交易部门董事Bryan Novak表示，“目前看来我们不像是在年度大涨35%以上的环境中。”

“利率开始跳升，且同时对其他一些经济活动也有些担心。”

货币刺激措施带动美股今年大涨，标普500指数迄今升幅近17%。分析师也指出，企业盈利增长以及股价估值相对较低也是投资人逢低买入的理由，道指和标普500指数屡创新高。

同经济增长步幅密切相关的景气类股可能因支持性政策将持续的迹象而上涨。美国银行(BAC.N)升0.8%，报13.35美元，花旗集团(C.N)大涨2.5%，报51.79美元，KBW银行股指数.BKX升1.3%。

道琼工业指数.DJI收高106.29点，或0.69%，至创纪录最高收位的15,409.39点；标准普尔500指数.SPX收涨10.46点，或0.63%，至1,660.06点。Nasdaq指数.IXIC攀升29.74点，或0.86%，至3,488.89点。

奢侈品零售商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)公布的经调整后净利和销售优于预期，该股大涨4%，报79.22美元，为标普500指数中表现最好的成份股。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62.5亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为18:13，Nasdaq市场则为约9:4。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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