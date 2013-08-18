美股收低 道指录得年内最大单周跌幅

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 道指本周跌2.2%，为2012年6月来最大周度跌幅
* 房屋开工增加，地产股走强
* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.1%
路透纽约8月16日 - 美国股市周五小跌，道指录得今年内最大单周跌幅，因债券收益率不断上升损及派发高股息的企业股价，且零售企业业绩令人失望。
标普500指数的公用事业股.SPLRCU跌1.1%，今日领跌，因美国指标10年前公债收益率升至2.83%，令派息最多的公用事业股吸引力降低。
高档零售商Nordstrom (JWN.N)周四公布的营收不及预期，且下调全年营收和获利预估，该股收挫4.9%，报56.43美元。
本周稍早，梅西百货公布营收意外下滑，该股今日收低2.8%，报44.99美元。
美股三大股指本周连跌第二周。道指大跌2.2%，为2012年6月来最大单周跌幅，标普500指数和Nasdaq指数本周跌幅为今年6月来最大。
“由于消费类股一直表现非常强劲，我认为这些情况会令你至少停下来想一想是否还要积极购买零售股，”North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby称。
道琼工业指数.DJI收低30.72点，或0.2%，至15,081.47点；标准普尔500指数.SPX收跌5.49点，或0.33%，至1,655.83点。Nasdaq指数.IXIC收低3.34点，或0.09%，至3,602.78点。
本周，标普500指数下滑2.1%，Nasdaq指数跌1.6%。
汤森路透/密歇根大学8月消费者信心指数初值由7月的六年高位85.1降至80.0。
美国商务部公布，7月房屋开工增加5.9%，年率达到89.6万户，略低于预期。数据提振地产股Pulte Group (PHM.N)和Lennar Corp (LEN.N)分别大涨2.3%和1.8%。
Green Mountain Coffee Roasters GMCR.O将顶替Life Technologies (LIFE.O)，在8月22日成为Nasdaq 100指数成份股，该股大涨3.3%，报76.38美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为48亿股，远低于今年约64亿股的日成交均值。
纽约证交所上涨与下跌股票家数比约为1:2，Nasdaq市场则为约11:13。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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