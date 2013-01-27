美股标普500指数收在1,500点上方 因企业季报鼓舞投资者

* 美国12月新屋销售下跌,但2012年新屋销售良好

* 宝洁获利急升,优于预期

* 艾克森美孚超过苹果,成为美国市值最大的公司

* 道指升0.5%,标普500指数涨0.5%,Nasdaq指数升0.6%

路透纽约1月25日 - 美国股市周五上涨,标准普尔500指数逾五年来首次收在1,500点上方,因宝洁(宝硷,P&G)等美国企业季报强劲扶助该指数延展升势至第八天.

此轮升势为八年来最长,且使标普500指数较2007年10月9日触及最高纪录收位1,565.15点仅低约4.1%.

股市今年开局强劲,归因于企业业绩强劲、美国国会扩大政府借贷能力、全球经济显示令人鼓舞的迹象以及季节性资金流入股市.

宝洁(PG.N)股价上涨4%,至73.25美元,领升道指和标普500指数,此前宝洁公布的季度获利急升,优于预期.公司也上调其会计年度的营收和获利预估.

美国商务部周五公布,美国12月新屋销售较前月下降7.3%.12月新屋销售年率为36.9万户,预估为38.5万户.但美国2012年新屋销售年率增长19.9%,至36.7万户,为2009年以来最高,2011年为30.6万户.

"美国经济数据趋强,尽管幅度不大.情势正逐步好转,"Prudential FinancialQuincy Krosby市场策略师Quincy Krosby说.

"尽管苹果表现强差人意,但股市仍能攀升,这也是一个积极的方面."

道琼工业指数.DJI收涨70.65点,或0.51%,至13,895.98点;标准普尔500指数.SPX收高8.14点,或0.54%,至1,502.96点.Nasdaq指数.IXIC涨19.33点,或0.62%,至3,149.71点.

标普500指数收在2007年12月10日来的最高收位,道指收在2007年10月31日来的最高收位.

苹果股价(AAPL.O)下挫2.4%,报439.88美元,艾克森美孚(XOM.N)超过苹果成为美国市值最大的公司.

苹果市值下跌至4,130亿美元,较其9月峰值下跌大约2,500亿美元.苹果蒸发的市值大约等同谷歌(GOOG.O)的总市值.

德国1月IFO企业景气判断指数为104.2,路透调查预估为103.0.多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,选择提前返还资金,显示至少有部分金融体系正恢复稳健.这些消息令股市的利多基调加强.

"信贷市场的好消息,有助于更多资金投资在较高风险资产,"Krosby说.

本周,道指上涨1.8%,标普500指数攀升1.1%,Nasdaq指数扬升0.5%.此为三大股指连续第四周上涨.

星巴克(SBUX.O)劲扬4.1%至56.81美元,扶助提振Nasdaq指数,此前该公司公布美国和亚洲营收均高于预期,扶助Nasdaq涨势.

Netflix(NFLX.O)大涨15.5%至169.56美元,周四时曾飙升42.2%.之前该公司称其流媒体视频用户意外上升.

截至周五的汤森路透数据显示,已经公布业绩的147家标准普尔500成份股企业中,有68%的盈利超过预期.自1994年以来,有62%的企业财报优于预估,而过去四个季度内这一比例的均值保持在65%.

全球第二大油田服务公司Halliburton(HAL.N)股价上扬5.1%至39.72美元.该公司公布第四季获利和营收均高于预估.

在纽约证交所、Nasdaq和NYSE MKT约有62亿股成交,低于2012年1月均值约69.3亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股之比分别约为逾3:2和5:4.(完)

(编译 利棣儿/洪曦; 审校 李军)

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