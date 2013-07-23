美股涨跌互见 标普500指数结束涨势收低

* 联合技术股价触及纪录高位，且提振道指收高

* 科技股拖累标普500指数及Nasdaq指数

* 苹果公布业绩后，股价在盘后交易中劲涨

* 道指升0.1%，标普500指数跌0.2%，Nasdaq指数下滑0.6%

路透纽约7月23日 - 美国股市标普500指数周二结束四天连涨收跌，从上日收在纪录高位回落，而联合技术公布良好业绩提振道指小幅收涨。

整体公司业绩表现平平，令大盘受到抑制。

科技股拖累标普500指数和Nasdaq指数。苹果(AAPL.O)在常规交易时段收低1.7%，报418.99美元，公司在收盘后公布业绩。

苹果公布会计年度第三季营收为353亿美元，略优于预期，受助于旗舰产品iPhone销售强劲。苹果在盘后交易中急升5.1%，

在常规交易时段，标普信息技术指数.SPLRCT下滑0.5%，成为标普500指数10大行业类股中表现最差的板块。标普500指数10大类股中有六种收低。

联合技术(United Technologies)(UTX.N)公布强于预期的业绩，推升公司股价至105.63美元，创下纪录日内高位。该股收涨3%，报105.12美元，且带动道指上扬，公司上调了其2013年获利预估区间的低端。

生物科技股也拉低标普500指数及Nasdaq指数。标普生物科技分类指数.SPLRCTKBI在触及纪录高位后收低2.3%。

股指整日在狭窄区间内交投，标普500指数波动幅度从纪录日内高位1,698.78至日内低位1,691.13只有7.65点。道指波动幅度从开盘后不久触及的纪录日内高位15,604.22至日内低位15,544.06点仅为60.16点。

“市场没有理据从高位回落，但也没有充分因素将股指大幅推向任何一个方向，”Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan说。

“没有一家公司的消息可推动股市走向。”

周二标普500指数下跌，仅为过去14日内第二日走低。标普500指数在本年迄今累计上涨18.7%。

道琼工业指数.DJI收高22.19点，或0.14%，至15,567.74点；标准普尔500指数.SPX收跌3.14点，或0.19%，至1,692.39点；Nasdaq指数.IXIC下跌21.11点，或0.59%，至3,579.27点。

保险商The Travelers Cos Inc (TRV.N)下挫3.8%，报82.21美元，此前公司称将裁员及降低汽车保险费，投资人将此视为收费涨得过高及市场竞争不断上升的迹象。这家行业龙头公司是道指成份股，也是首家公布业绩的大型保险公司。

在迄今已公布业绩的130家标普500指数成份股企业中，63.8%的获利超过分析师预期，但51.5%的公司公布的营收不及预期。在过去四季中，67%的公司的获利超过预期。

电影及电视流媒体服务公司Netflix Inc (NFLX.O)股价急跌4.5%，报250.26美元，上日公司公布第二季新订户增长。不过，新客户增幅不足以取悦投资人。

其他的科技股，思科(CSCO.O)称将以约27亿美元买入软件制造商Sourcefire IncFIRE.O，以扩大其网络安全服务。Sourcefire暴涨27.8%，报75.49美元。思科跌0.6%，报25.56美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为56亿股，低于日成交均值。

纽约证交所上涨股和下跌股比为17：13，Nasdaq市场则约为12：13。(完)

(编译 利棣儿；审校 石冠兰)

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