美国股市涨跌互现 标普500指数结束八年来最长升势

* 卡特彼勒上扬,之前连跌三天

* 标普500指数收跌,之前连涨八天

* 逢低买入投资者在近期下跌后大举买入苹果股票

* 道指回落0.1%,标普500指数收跌0.2%,Nasdaq上扬0.2%

路透纽约1月28日 - 美国股市周一涨跌互见,标普500指数结束之前的八天连涨而小跌,此为八年来最长升势.而Nasdaq指数小幅上涨,因苹果(AAPL.O)股价反弹.

不过,标普500指数仍守在1,500点之上.该指数上周五收在该水平之上,为逾五年来首次.

卡特彼勒(CAT.N)扶助限制道指跌幅,尽管该公司第四季获利下降55%,因与中国分公司会计欺诈相关的费用,以及经销商需求疲弱.卡特彼勒在过去三日累计回落2.2%,今日上扬2%,报97.45美元.

"我认为,目前的数年高位的确对短线交易员和持币观望的投资者产生影响,"BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示.

在过去两个交易日重挫14.4%后,抄底买家推高苹果(AAPL.O)股价.该股上扬2.3%,报449.83美元,使其再度超越艾克森美孚(XOM.N)成为美国市值最高的公司.艾克森美孚下跌0.7%,报91.11美元.

下跌股方面,波音(BA.N)收挫1.4%,报74美元,因忧虑波音787梦幻客机计划被推迟可能对公司造成的影响.

道琼工业指数.DJI收低14.05点,或0.1%,至13,881.93点;标准普尔500指数.SPX收低2.78点,或0.18%,至1,500.18点.Nasdaq指数.IXIC上涨4.59点,或0.15%,至3,154.30点.

根据研究机构TrimTabs Investment Research,投资人在1月向股市共同基金和上市交易基金(ETF)新挹注了550亿美元现金,为历来最大月度资金流入.

"今年我们看到的,看来是散户将401(k)的资金投入股市.这些资金有望在股市停留一段时间."Hellwig表示.

周一数据显示,随着企业感觉到消费者需求改善,经济动能正在增强.

美国公布,12月耐久财(耐用品)订单大增4.6%,超过预估的1.8%增幅.但成屋待完成销售指数意外下降4.3%,分析师原本预计增长0.3%.

本业绩期迄今企业盈利大多强于预期.汤森路透数据显示,在已公布业绩的150家标普500指数成份股企业中有67.3%的盈利超过分析师预期,这一比率超过之前四个季度,且高于自1994年来的均值.

股市也从近期国会达成延长政府举债上限期限的协议中获得支撑.周一,惠誉评等表示,该协议消除了短期内下调美国AAA评等的风险.

Hess Corp (HES.N)股价劲扬6.1%,报62.48美元,此前该公司表示将退出炼油业务,释出高至10亿美元资本.另外,对冲基金Elliott Associates正寻求批准,购买约8亿美元Hess股票.(完)

(编译 母红; 审校 于春红)

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