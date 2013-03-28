美国股市标普500指数创下收盘新高 道指刷新纪录高位

* 标普500指数首季大涨10%，为一年来最佳

* 标普500指数超过2007年所创的收盘高位

* 道指刷新纪录高位

* 周四成交量低于年内均值

* 道指和标普500指数升约0.4%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约3月28日 - 美国股市周四收升，标普500指数创下纪录收盘高位，连涨第五个月，延续四年来的升势。

标普500指数徘徊在纪录高位附近已超过两周，下周市场走势将有助于决定这是市场升势的又一个跳板，还是很快会出现早有预料的回落。

标普500指数本季大涨10%，为一年来最强季度表现。道琼工业指数大涨11.2%，NASDAQ指数涨8.2%。

创下收盘新高“为强劲的季度表现划上圆满句号，去年诸多不安情绪减退，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示，“但可能还需要一些谨慎，塞浦路斯的问题可能只是未来几个月情势的开始。”

过去两周欧债危机的最新发展令升势受阻，塞浦路斯接近违约且可能退出欧元区。

标普500指数在颇为狭窄的区间内交投，在过去13个交易日一直在离2007年10月9日所创的纪录收盘高位1,565.15点不到10点的水平徘徊。

周四，标准普尔500指数.SPX收高6.34点，或0.41%，至1,569.19点。

道琼工业指数.DJI收高52.38点，或0.36%，再创历史收盘高位14,578.54点，盘中也触及历史新高14,585.10点。自3月5日以来，道指屡创新高。

Nasdaq指数.IXIC上扬11点，或0.34%，至3,267.52点。

每年的前三个月上涨历来是非常有利的。Schaeffer's Investment Research高级技术策略师Ryan Detrick的分析显示，在过去30年标普500指数有九次在首季上涨，每次都录得年度升幅。

数据显示，如此开局的年度升幅均值达到17.56%，果真如此，标普500指数年底将升至约1,676点。

“后劲是关键，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示，“市场对下周的数据如何反应非常重要。”

下周一美国将公布关键的制造业数据，周二将公布工厂订单，周五将是备受关注的非农就业报告。

3月份，道琼工业指数大涨3.7%，标普500指数升3.6%，NASDAQ指数涨3.4%。

美国股市周五将因耶稣受难日假期休市一天。

数据显示上周美国初请失业金人数增幅超过预期，但可能不足以显示就业市场复苏停滞。其他数据显示去年第四季美国经济成长终值高于前值，但不及市场预期。US-ECI-CMN

今日成交不及均值，因一些市场人士已离场度假。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57亿股，低于年内日成交均值约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为8：5，Nasdaq市场则约为14：11。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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