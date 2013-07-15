美股小涨 标普500指数八日连升

* 道指和标普500指数连续第三日收在纪录高位

* 花旗集团公布业绩后股价攀升

* 纽约州制造业指数上升，但零售销售数据疲弱

* 道指和标普500指数升0.1%，Nasdaq指数收高0.2%

路透纽约7月15日 - 美国股市周一小涨，花旗集团(C.N)公布的业绩强劲，扶助标普500指数连升八个交易日，为1月中来最长升势，但美国公布的零售销售数据疲弱，限制了市场的升幅。

道琼工业指数和标普500指数连续第三个交易日刷新纪录收盘高位，Nasdaq指数也录得2000年9月来最高收位。

今日成交量为今年所有正常交易日中最低，根据最新数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量仅约48.9亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

以资产计美国第三大银行-花旗集团攀升2%，报51.81美元，该行公布经调整后季度盈利增长26%，标普金融股指数.SPSY升0.4%。

Leap Wireless International Inc LEAP.O股价暴涨逾倍，上周五晚AT&T Inc (T.N)宣布将以11.9亿美元收购该公司，至少两家券商上调Leap的投资评级。Leap收报16.95美元，暴涨112.41%，为Nasdaq市场交投最为活跃的个股之一。

不过，今日美国公布的经济数据好坏不一，纽约州7月制造业成长加速，但美国6月零售销售不及预期，5月企业库存微幅增长。

投资人在关注可能影响市场升势的企业业绩或经济面消息的转变。今年股市攀升，标普500指数今年迄今大涨18%，但在5月底，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克讲话引发市场预期美联储将缩减购债后，股市遭到抛售。

ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas表示，花旗集团等多家金融公司在本业绩期内表现不错是一个正面的迹象。

“我们相信经济正在好转，所以金融企业业绩不错，这足以抵消零售销售数据的影响，”Colas 称。

道琼工业指数.DJI收涨19.96点，或0.13%，至15,484.26点；标准普尔500指数.SPX上升2.31点，或0.14%，至1,682.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬7.41点，或0.21%，至3,607.49点。

本周市场的焦点将在企业财报上。根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.8%，营收预估增长1.5%。

尽管企业盈利增长在最近几季放缓，但预计在今年下半年将加速。美银美林将标普500指数年度目标位由1,600点上调至1,750点，指因预计盈利增长。

多数企业的盈利也超过分析师预估，同最近几季的情况一样。在迄今已公布业绩的公司中，有66.7%超过预估，营收的表现则要差一些。

公用事业股在标普500指数各板块中表现出众，该板块指数.SPLRCU大涨1.6%，FirstEnergy Corp (FE.N)和Public Service EnterpriseGroup Inc (PEG.N)等公司领跑，此前天气预报称，美国东北部本周将遭热浪袭击，电力运营商称有足够电力满足空调用电。

First Solar Inc (FSLR.O)是百分比涨幅最大的标普500指数成份股，大涨5.5%，报50.27美元。

Stifel Nicolaus将Tiffany & Co (TIF.N)投资评级由“持有”上调至“买入”，目标价为92美元，Tiffany放量跳升3.6%，报79.78美元。

下跌个股中，Ingredion (INGR.N)发布盈警后股价急挫9.9%，报62.57美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为19:11，Nasdaq市场比例约16:9。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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