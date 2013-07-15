美股小涨 标普500指数八日连升

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
* 道指和标普500指数连续第三日收在纪录高位
* 花旗集团公布业绩后股价攀升
* 纽约州制造业指数上升，但零售销售数据疲弱
* 道指和标普500指数升0.1%，Nasdaq指数收高0.2%
路透纽约7月15日 - 美国股市周一小涨，花旗集团(C.N)公布的业绩强劲，扶助标普500指数连升八个交易日，为1月中来最长升势，但美国公布的零售销售数据疲弱，限制了市场的升幅。
道琼工业指数和标普500指数连续第三个交易日刷新纪录收盘高位，Nasdaq指数也录得2000年9月来最高收位。
今日成交量为今年所有正常交易日中最低，根据最新数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量仅约48.9亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。
以资产计美国第三大银行-花旗集团攀升2%，报51.81美元，该行公布经调整后季度盈利增长26%，标普金融股指数.SPSY升0.4%。
Leap Wireless International Inc LEAP.O股价暴涨逾倍，上周五晚AT&T Inc (T.N)宣布将以11.9亿美元收购该公司，至少两家券商上调Leap的投资评级。Leap收报16.95美元，暴涨112.41%，为Nasdaq市场交投最为活跃的个股之一。
不过，今日美国公布的经济数据好坏不一，纽约州7月制造业成长加速，但美国6月零售销售不及预期，5月企业库存微幅增长。
投资人在关注可能影响市场升势的企业业绩或经济面消息的转变。今年股市攀升，标普500指数今年迄今大涨18%，但在5月底，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克讲话引发市场预期美联储将缩减购债后，股市遭到抛售。
ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas表示，花旗集团等多家金融公司在本业绩期内表现不错是一个正面的迹象。
“我们相信经济正在好转，所以金融企业业绩不错，这足以抵消零售销售数据的影响，”Colas 称。
道琼工业指数.DJI收涨19.96点，或0.13%，至15,484.26点；标准普尔500指数.SPX上升2.31点，或0.14%，至1,682.50点.Nasdaq指数.IXIC上扬7.41点，或0.21%，至3,607.49点。
本周市场的焦点将在企业财报上。根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.8%，营收预估增长1.5%。
尽管企业盈利增长在最近几季放缓，但预计在今年下半年将加速。美银美林将标普500指数年度目标位由1,600点上调至1,750点，指因预计盈利增长。
多数企业的盈利也超过分析师预估，同最近几季的情况一样。在迄今已公布业绩的公司中，有66.7%超过预估，营收的表现则要差一些。
公用事业股在标普500指数各板块中表现出众，该板块指数.SPLRCU大涨1.6%，FirstEnergy Corp (FE.N)和Public Service EnterpriseGroup Inc (PEG.N)等公司领跑，此前天气预报称，美国东北部本周将遭热浪袭击，电力运营商称有足够电力满足空调用电。
First Solar Inc (FSLR.O)是百分比涨幅最大的标普500指数成份股，大涨5.5%，报50.27美元。
Stifel Nicolaus将Tiffany & Co (TIF.N)投资评级由“持有”上调至“买入”，目标价为92美元，Tiffany放量跳升3.6%，报79.78美元。
下跌个股中，Ingredion (INGR.N)发布盈警后股价急挫9.9%，报62.57美元。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为19:11，Nasdaq市场比例约16:9。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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