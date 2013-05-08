美国股市标普500指数连续第五个交易日创收盘新高

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 苹果上扬，带动Nasdaq指数跑赢大盘
* 迪士尼盈利胜预期，Whole Foods上调财测
* 分析师认为经济景气类股有价值
* 道指升0.3%，标普500指数收高0.4%，Nasdaq指数升0.5%
路透纽约5月8日 - 美国股市周三继续开拓新的疆土，标普500指数连续第五个交易日创下收盘新高，市场普涨，升势的持续时间和韧性继续令投资人意外。
道指也连续第二日收在纪录高位，在15,000点上方进一步推进。
今年迄今，标普500指数已攀升14.5%。
金融股，原材料股和科技股领跑，IBM(IBM.N)领涨道指。
标普500指数成份股中百分比涨幅较大的是Whole Foods Market Inc (WFM.O)，该股劲升10.1%，报102.19美元，昨日该公司公布的同店销售反弹，并上调全年盈利预估。
苹果(AAPL.O)在昨日下滑后今日反弹收高1.1%，报463.84美元。
强劲的企业业绩，加上美联储继续实施宽松的货币政策，支撑市场攀升。之前股市大多由防御类股领涨，但近期升势转由景气类股领跑。
“景气类股短期内可能表现颇为强劲，基于经济走强的部分，”Cozad AssetManagement投资顾问兼投资组合经理人Bryan Evans表示。
尽管市场成交整周都低于均值，但三大股指均收高，显示动能将持续。
道琼工业指数.DJI收高48.92点，或0.32%，至15,105.12点；标准普尔500指数.SPX收涨6.73点，或0.41%，至1,632.69点，此为纪录最高收位。Nasdaq指数.IXIC上升16.64点，或0.49%，至3,413.27点。
道指盘中还创下15,106.81点的新高，标普500指数创下1,632.78点的纪录高位。
但Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示，随着业绩期临近尾声，股市升势可能出现停滞。
“随着业绩期结束...没有买入股票的实际基本面理由，”他表示。
在迄今已公布业绩的约440家标普500指数成份股企业中，盈利多数优于预期。
周二晚，道指成份股迪士尼(DIS.N)公布的盈利胜预期，营收增长10%，该股今日收低0.1%，报65.99美元。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62亿股，年内迄今日成交均值约为64亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:1，Nasdaq市场则为近7:5。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
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