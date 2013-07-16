美股缩量收低 标普500指数结束八日连涨走势

* 道指和标普500指数昨日创下纪录收盘高位后市场回落

* 高盛获利翻倍，受助于债券交易

* 可口可乐盈利下滑，因经济疲弱及天气潮湿

* 雅虎盘后公布业绩，股价下滑

* 道指收低0.2%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约7月16日 - 美国股市周二缩量走低，标普500指数结束八日连涨，因可口可乐公布的销售数据令人失望。在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克周三发表国会证词前，投资者情绪转趋谨慎。

在周一道琼工业指数和标普500指数连续第三个交易日刷新纪录收盘高位后，今日市场出现回落。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场今日成交量仅约55亿股，低于今年日成交均值64亿股，但高于周一的49.1亿股，这是今年所有正常交易日中最低。

标普500指数的10大板块中有八个下滑，原材料股跌幅居前。

全球最大的软饮生产商可口可乐(KO.N)对标普500指数的点数跌幅拖累最大，此前该公司公布第二季销售不及预期，因经济疲弱及天气异常寒冷潮湿。该股也是道指跌幅最大的成份股，跌1.9%，报40.23美元。

“我认为你将看到许多公司的盈利勉勉强强达到预期，而营收降低，我认为这是经济问题造成的，”HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei表示。

投资人急切的想听到伯南克周三在美国众议院金融服务委员会的证词陈述。投资人将仔细分析他的讲话，以寻找美联储何时可能开始缩减刺激措施的迹象。

伯南克在5月底有关美联储可能缩减购债的讲话引发市场遭遇短暂抛售，打断了股市今年的升势。但标普500指数今年迄今仍大涨了17.5%。

道琼工业指数.DJI收跌32.41点，或0.21%，至15,451.85点；标准普尔500指数.SPX收挫6.24点，或0.37%，至1,676.26点.Nasdaq指数.IXIC回落8.99点，或0.25%，至3,598.50点。

今日美国公布的经济数据显示，美国消费者物价指数在6月反弹。6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%(预估为上涨0.3%)，为2月来最大升幅，5月为小涨0.1%，不过6月升幅中汽油价格因素占了约三分之二。

另一数据显示，7月美国建筑商信心增至七年半最高。

尽管高盛(GS.N)公布的盈利强劲，但金融股今日在开局跑赢的情况下仍收低，标普金融股指数.SPSY跌0.4%。

高盛公布第二季获利翻番，大幅超过华尔街预估，因该行通过自身资金投资和承销业务获得更多营收。但该股收低1.7%，报160.24美元，因投资人担心这么好的业绩可能难以重演。

其他财报方面，强生(JNJ.N)公布第二季盈利高于预期，该股收平，报90.40美元。

根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长3%，营收预估增长1.5%。

盘后，雅虎(YHOO.O)公布业绩后股价下挫2.7%，报26.15美元，该股在常规交易时段跌1.7%，报26.88美元。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1:2，Nasdaq市场比例约11:14。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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