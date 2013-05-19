美国股市道指及标普500指数收在纪录高位 股市连升四周

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* 摩根大通将标普500指数年底目标上调至1,715点
* Nasdaq指数收在2000年10月来最高收位
* JCPenney公布业绩后，股价下滑
* 道指涨0.8%，标普500指数及Nasdaq指数均升1%
路透纽约5月17日 - 美国股市周五继续攀升，进入史上首见的区域，录得第四周连涨，因令人鼓励的经济数据促使投资人买入成长型股票。
道指及标普500指数均收在纪录高位，受能源股及工业股走强带动。两项股指今年迄今上升逾16%，在此轮升势中屡创纪录高位。
标普500指数较2009年3月信贷危机及经济衰退后触及的低位高出了大约1,000点，反映股市的涨幅有多大。股市在周五尾盘升势加速，标普500指数在收盘前不久上扬1%。
“很难令股市下跌，”RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon说。
数据显示5月初美国人对经济及其财务前景更乐观，消费者信心升至约六年高位，一衡量未来经济活动的领先指标在4月升至约五年高位。
“如果你认为经济将逐渐好转，全球经济将改善，迄今还未得益的板块，例如循环景气类股，将可能是下一个跑赢的类股，”Sheldon说。
波音(BA.N)涨2.4%，报98.92美元，至2007年10月来最高，领升标普工业指数.SPLRCI，后者上扬1.4%。
标普能源类指数.SPNY升0.8%，艾克森美孚(Exxon Mobil)涨1.2%，报91.76美元。
道琼工业指数.DJI收高121.18点，或0.80%，收在纪录高位15,354.40点；标准普尔500指数.SPX收高17点，或1.03%，至1,667.47点的纪录高位。Nasdaq指数.IXIC上扬33.72点，或0.97%，至3,498.97点，此为2000年10月来最高收位。
稍早，道指触及纪录高位15,357.40点。
本周，道指涨1.6%，标普500指数攀升2%，Nasdaq指数升1.8%。
今年迄今，道指攀升17.2%，标普500指数升16.8%，Nasdaq指数涨15.9%。
摩根大通将标普500指数年底目标从1,580点上调至1,715点，暗示该指数在今年余下时间升幅接近3.5%。
“我们意识到，投资人在将新资金投入股市方面有些举棋不定，但我们认为，科技股，医疗保健股和金融股的风险/回报特别具吸引力，”摩根大通美国股市策略师Thomas Lee在致客户的报告中说。
通用汽车(GM.N)飙升3.2%，至33.42美元，此前里昂证券将通用汽车评级从“表现逊于大盘”上调至“买入”。
零售商JCPenney (JCP.N)急跌4.2%，报18.01美元，此前公司再次公布录得季度巨额亏损，因销售疲弱及清货大减价，执行长Myron Ullman称他需要时间解决公司面临的困难。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63.1亿股，年内迄今日成交均值为大约63.4亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股比约为21:8，Nasdaq市场则约为17:8。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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