美国股市小幅收升 苹果反弹提振科技股

* 苹果股价反弹,昨日录得2008年来最大跌幅

* 财政悬崖不确定性限制整体波动

* 道指上升0.3%,标普500指数收高0.3%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约12月6日电---美国股市周四小幅收升,苹果股价反弹扶助提振Nasdaq指数.明日美国将公布关键的月度就业报告.

在周五11月就业报告发布前,交易商不愿大举押注.纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量仅为56.2亿股,低於64.8亿股的年内日平均成交量.

投资人继续关注"财政悬崖"磋商,观望议员是否能达成协议,避免1月开始的一系列减支和增税.

"目前走势徘徊,等待财政悬崖和就业的消息."National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示,"唯一令市场稳定的因素是苹果反弹,这给大盘提供了一些支撑."

苹果(AAPL.O)攀升1.6%,报547.24美元,扭转开盘的跌势.周三该股录得四年来最大单日跌幅,因投资人担心明年资本利得税可能上调及苹果平板电脑的市场份额.

标普科技股指数.GSPT在标普10大类股中表现最好,上扬0.8%.半导体类股上扬,昨日Broadcom BRCM.O预计第四季营收在目标区间高端.Broadcom股价大涨3.2%,报33.36美元,费城半导体指数.SOX上扬1.1%.

道琼工业指数.DJI收升39.55点,或0.3%,至13,074.04点;标准普尔500指数.SPX收高4.66高点,或0.33%,至1,413.94点.Nasdaq指数.IXIC上涨15.57点,或0.52%,至2,989.27点.

美国劳工部周五将在美股开盘前公布11月就业数据,市场预计该数据将显示就业增长大幅放缓,但主要是因飓风桑迪的影响.失业率料持稳在7.9%.

但大盘的波动幅度受限,因交易商关注"财政悬崖"争论.离加税生效还剩三周左右,分析师担心加税可能打压经济成长.议员试图达成协议,避免对经济的负面影响.

尽管众议院共和党领导人坚持反对提高富人税率并称这个议题不容讨价还价,但一些共和党议员现在认为要想避免财政悬崖,必须谈判这个议题.

如果国会不采取行动,对资本利得和股息的减税将在今年年底到期.这已经给予投资人卖出苹果等近几年表现极佳的个股的理由.

CBOE波动性指数.VIX升0.7%,Selkin称,这反映投资人对就业报告不安及对是否能避免财政悬崖持怀疑态度.

标普非必需消费品类股指数.GSPD上涨0.6%,受星巴克(SBUX.O)劲扬5.7%至53.70美元提振,此前Baird上调该股评等至"表现优於大盘".

H&R Block (HRB.N)攀升5.1%,报18.26美元,此前该公司公布的季度亏损小於预期.

导航设备生产商Garmin (GRMN.O)跳升5.7%,报41.99美元,此前标普表示将把该股列入标普500指数成份股.Garmin将在12月11日收盘後取代R.R. Donnelley & SonsRRD.O的成份股地位.

纽约证交所略多於半数股票收高,Nasdaq市场涨跌股则大致相当.(完)

--编译 李军;审校 张涛

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