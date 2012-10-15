美国股市收升 因花旗业绩及美国零售销售均强於预期

* 花旗股价跳涨,因经调整後获利高於预期

* 美国零售销售好於预期,纽约州制造业活动萎缩

* 制药股上涨,礼来和雅培制药领升

* 道指升0.7%,标普500指数涨0.8%,Nasdaq指数升0.7%

路透纽约10月15日电---美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强於预期.

花旗股价飙升5.5%,至36.66美元,对标普500指数带来最大的提振,此前美国第三大银行花旗公布经调整後的获利较上年同期大幅增加,且优於预估.增长来自按揭贷款增加和资本市场盈利反弹.

高盛(GS.N)周二将公布业绩.周一该股上扬3.6%,至124.50美元,而标普金融指数.GSPF升1.2%.

对美国企业第三季业绩的忧虑令股市近几周表现不佳,上周标普500指数下跌2.2%,录得四个月来表现最差的一周.但标普500指数从年初迄今仍升14.5%.

"在股市略为回落後,今天在淡静交投中上涨,"North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说.

"市场仍认为多数基金经理正在跟随该指数.如果你仍抱着现金不愿入市,就将会跟不上了,所以市场将持续有压力."

美国9月零售销售增长1.1%,高於市场原先预估的增长0.8%,令市场感到乐观,这也为三大股指提供支持.

投资人对欧洲情势仍然谨慎,正等待西班牙准备正式寻求救助的迹象.西班牙请求缓助被视作应对该国债务危机所必需的.

道琼工业指数.DJI收高95.38点,或0.72%,至13,424.23点;标准普尔500指数.SPX收涨11.54点,或0.81%,至1,440.13点.Nasdaq指数.IXIC上扬20.07点,或0.66%,至3,064.18点.

道指和标普500指数守住50日移动均线切入位技术支撑水准.上周的跌势令两个指数都险些跌穿该水准.

"市场价格合理,尽管今年已有不错的走势,但我认为多数投资人还未参与进来,所以可能还有机会再度发力."Kirr Marbach & Co投资长Mark Foster表示.

英特尔(INTC.O)上扬1.2%,报21.73美元,明日该公司将公布业绩.分析师预计将关注英特尔的毛利润率,过去几年其毛利润率不断下滑.英特尔周一上涨扶助带动费城半导体指数.SOX升1.5%.

制药股走强,礼来(Eli Lilly)(LLY.N)以4.1%领涨,收报52.53美元,雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)升4%,报72.05美元,标普保健股指数.GSPA攀升1.4%.

能源股反弹,也助市场一臂之力,因美国原油期货缩减稍早跌幅,该期货盘中一度跌穿90美元.标普能源股指数.GSPE升0.5%,布兰特原油期货收高1.18美元或1.03%,报每桶115.80美元.

根据汤森路透数据,标普500指数成份股企业第三季盈利预计将同比下滑2.3%.

汤森路透数据显示,在标普500指数企业中约8%已公布业绩,其中58%超过预期,低於过去四季67%的均值.

经济数据方面,调查显示纽约州制造业活动10月连续第三个月萎缩.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59亿股,低於约65.2亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股家数之比为约2:1,Nasdaq市场为逾5:3.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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