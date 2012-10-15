美国股市收升 因花旗业绩及美国零售销售均强於预期

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
* 花旗股价跳涨,因经调整後获利高於预期
* 美国零售销售好於预期,纽约州制造业活动萎缩
* 制药股上涨,礼来和雅培制药领升
* 道指升0.7%,标普500指数涨0.8%,Nasdaq指数升0.7%
路透纽约10月15日电---美国股市周一收涨,从上周跌势中反弹,之前花旗(C.N)公布的业绩以及零售销售数据均远强於预期.
花旗股价飙升5.5%,至36.66美元,对标普500指数带来最大的提振,此前美国第三大银行花旗公布经调整後的获利较上年同期大幅增加,且优於预估.增长来自按揭贷款增加和资本市场盈利反弹.
高盛(GS.N)周二将公布业绩.周一该股上扬3.6%,至124.50美元,而标普金融指数.GSPF升1.2%.
对美国企业第三季业绩的忧虑令股市近几周表现不佳,上周标普500指数下跌2.2%,录得四个月来表现最差的一周.但标普500指数从年初迄今仍升14.5%.
"在股市略为回落後,今天在淡静交投中上涨,"North Star Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说.
"市场仍认为多数基金经理正在跟随该指数.如果你仍抱着现金不愿入市,就将会跟不上了,所以市场将持续有压力."
美国9月零售销售增长1.1%,高於市场原先预估的增长0.8%,令市场感到乐观,这也为三大股指提供支持.
投资人对欧洲情势仍然谨慎,正等待西班牙准备正式寻求救助的迹象.西班牙请求缓助被视作应对该国债务危机所必需的.
道琼工业指数.DJI收高95.38点,或0.72%,至13,424.23点;标准普尔500指数.SPX收涨11.54点,或0.81%,至1,440.13点.Nasdaq指数.IXIC上扬20.07点,或0.66%,至3,064.18点.
道指和标普500指数守住50日移动均线切入位技术支撑水准.上周的跌势令两个指数都险些跌穿该水准.
"市场价格合理,尽管今年已有不错的走势,但我认为多数投资人还未参与进来,所以可能还有机会再度发力."Kirr Marbach & Co投资长Mark Foster表示.
英特尔(INTC.O)上扬1.2%,报21.73美元,明日该公司将公布业绩.分析师预计将关注英特尔的毛利润率,过去几年其毛利润率不断下滑.英特尔周一上涨扶助带动费城半导体指数.SOX升1.5%.
制药股走强,礼来(Eli Lilly)(LLY.N)以4.1%领涨,收报52.53美元,雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)升4%,报72.05美元,标普保健股指数.GSPA攀升1.4%.
能源股反弹,也助市场一臂之力,因美国原油期货缩减稍早跌幅,该期货盘中一度跌穿90美元.标普能源股指数.GSPE升0.5%,布兰特原油期货收高1.18美元或1.03%,报每桶115.80美元.
根据汤森路透数据,标普500指数成份股企业第三季盈利预计将同比下滑2.3%.
汤森路透数据显示,在标普500指数企业中约8%已公布业绩,其中58%超过预期,低於过去四季67%的均值.
经济数据方面,调查显示纽约州制造业活动10月连续第三个月萎缩.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59亿股,低於约65.2亿股的今年日成交均值.
纽约证交所涨跌股家数之比为约2:1,Nasdaq市场为逾5:3.(完)
--编译 利棣儿/李军;审校 母红
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