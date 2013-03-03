美国股市周五收涨 良好数据盖过自动减支生效的影响

* 制造业指数上扬抵销了疲弱海外数据的影响

* 尽管自动减支开始实施，投资者认为股市仍可能上行

* Groupon裁掉CEO后，股票大涨

* 道指上扬0.3%，标普500指数收高0.2%，Nasdaq指数收涨0.3%

路透纽约3月1日 - 美国股市周五小幅上涨，因美国经济数据强劲，盖过了中国和欧洲经济成长忧虑，使投资人降低对美国自动减支举措将产生的影响的预期。

股市开盘大幅走低，因亚洲制制造业活动增速放慢，且欧洲产出回落，但在数据显示美国2月制造业活动扩张，录得20个月以来最大增幅后，市场收复多数失地。

美国2月消费者信心也增强，因美国民众对就业市场的信心增强。

美国850亿美元预算削减举措将于今日稍晚开始实施，奥巴马总统将未能达成妥协，避免自动减支举措实施归咎于共和党。但股市似乎已经消化了立法者无法达成协议的情况。

“我们能解决这一问题，但目前未能取得任何重大进展，”OakBrook Investments LLC的联席首席投资长Peter Jankovskis表示，“在大规模预算协议即将取得重大进展前，我们可能采取观望态势。”

道琼工业指数.DJI收高35.17点，或0.25%，至14,089.66点；标准普尔500指数.SPX收高3.52点，或0.23%，至1,518.20点。Nasdaq指数.IXIC上涨9.55点，或0.30%，至3,169.74点。

本周，道指上升0.6%，标普500指数攀升0.2%，Nasdaq指数涨0.3%。

本周，股市走势震荡，意大利大选引发的不确定性拖累股市周一走低，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克为联储刺激举措辩护，带动股市在之后两个交易日反弹。

美联储美宽松货币政策导致的低利率扶助股市持续吸引投资者。道指距离14,198.10点的历史高位不到1%。每一轮下跌的跌幅都不大且持续时间不长，投资者趁机低吸。

Intuitive Surgical(ISRG.O)股价跳涨8.5%，至553.40美元,此前Cantor Fitzgerald分析师Jeremy Feffer上调该公司评级，称周四该股下跌超过11%是纯粹对公司消息反应过度。

Groupon Inc (GRPN.O)暴涨12.6%，至5.10美元，此前公司因季度业绩疲弱，裁掉其执行长。

服装零售商Gap Inc (GPS.N)上扬2.9%,至33.87美元，之前公司公布的第四季获利优于预期，且上调股息20%。Salesforce.com Inc (CRM.N)公布的营收优于预期，带动公司股价大幅攀升7.6%，至182美元。

成交温和，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场约有67.2亿股成交，稍高于日均水平65亿股。

纽约证交所上涨和下跌股票之比约17:13；Nasdaq市场为约7:5。(完)

(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)

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