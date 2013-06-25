美国股市收高 在近期大跌后受强劲经济数据带动反弹

* 强劲的经济数据扶助市场反弹

* Lennar发布业绩及楼市数据公布后，建筑类股上扬

* 道指升0.7%，标普500指数升1%，Nasdaq指数升0.8%

路透纽约6月25日 - 美国股市周二收升，录得约两周来最大单日涨幅，今日美国公布的数据显示企业投资和楼市继续复苏。

分析师表示，升势受多种类型的买家带动：对冲基金以及小型和富裕零售客户受股价近期走低吸引回场。机构因近期市场波动而缩减仓位，拖累股市在收盘前几分钟从高位回落。

今日升势主要由金融股领涨，尽管公债价格下滑显示利率上升。今日财政部标售两年期公债需求平平，令原本指望有低吸想法的投资人入市买入近期受创最重的公债的交易商大失所望。

“我认为投资人可能得出的结论是‘好吧，我们对美联储的讲话迅即作出了反应后，目前我们已经深吸了几口气，我们可以再作评估了，’”Gradient Investments LLC高级投资组合经理人Mike Binger表示。

“这次小幅修正给了那些尚未进场以及今年根本没有参与的投资人入市的机会。”

标普500指数略低于1%的升幅是6月13日来最大，也是美联储主席贝南克讲话引发全球市场大跌以来美股最普遍的升势。

最近的跌势涉及面广，成交放量，显示持有重仓的投资人抛售。尽管周二反弹，标普500指数仍较5月21日触及的历史收盘高位1,669.16点低4.9%。

今日公布的耐用品订单、新屋销售和消费者信心等数据均优于预期，4月Case/Shiller房价报告也超过预期。如果经济数据持续强劲，将安抚市场对缺乏美联储支持的担忧。

地产股今日领跑，因楼市数据胜预期，且Lennar Corp (LEN.N)公布强劲业绩。Lennar收高0.7%，报35.23美元，PHLX地产股指数.HGX攀升1.4%。

美国最大的抵押贷款商富国(WFC.N)升1.25%，报40.30美元，花旗集团(C.N)升3.4%，领跑大型银行股。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量再度高于均值，约为67.3亿股，但在数日放量后已降至更接近稳健的水准。

标普500指数10大类股均收高，对经济成长敏感的金融股和能源股领涨。纽约证交所超过四分之三的股票收高。

道琼工业指数.DJI收高100.75点，或0.69%，至14,760.31点；标准普尔500指数.SPX收涨14.94点，或0.95%，至1,588.03点.Nasdaq指数.IXIC上升27.13点，或0.82%，至3,347.89点。

尽管标普500指数今年迄今大涨11.2%，但近期趋势负面，该指数跌穿了14日和50日移动均线切入位，这被视为短期市场方向的迹象。6月迄今，标普500指数跌约2.7%。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行周二称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。周一，在中国央行表示该国的银行需要加强流动性管理后，美股收在4月22日来最低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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