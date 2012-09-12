美国股市小幅收高 联储发布政策决定前投资人转趋谨慎

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 苹果发布iPhone 5,股价上扬1.4%
* 德国宪法法院裁定支持救助基金,提振股市
* Facebook在执行长讲话後股价上涨
* 道指升0.07%,标普500指数升0.21%,Nasdaq指数小涨0.32%
路透纽约9月12日电---美国股市周三收盘基本持平,抹去稍早涨幅,因在美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能公布新一轮经济刺激举措前,投资者态度转趋谨慎.
此前德国宪法法院表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.股市因此获得提振.
但升势消退,因投资人将注意力转向美联储,周四美联储将结束为期两日的货币政策会议.因预期美联储将采取更多行动来维持住低利率水平,股市已经上涨,令一些分析师担心结果会令人失望.
根据路透调查,分析师预计美联储明日宣布第三轮量化宽松政策的机率为65%,高於8月时的预估结果60%.
"在明日美联储宣布决定前,市场有些紧张,这很正常."Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示,他认为美联储在11月总统选举前不会开始新一轮刺激措施.
"(若结果失望),股市可能很快回落2-4%."
道琼工业指数.DJI收涨9.99点,或0.07%,至13,333.35点;标准普尔500指数.SPX收高3.00点,或0.21%,至1,436.56点.Nasdaq指数.IXIC上扬9.79点,或0.32%,至3,114.31点.
苹果(AAPL.O)上涨1.39%,报669.79美元,此前该公司发布iPhone 5.
Facebook Inc (FB.O)执行长扎克伯格在上市後首次于重要公开场合露面,暗示公司新的增长点将涉及移动业务和搜索,给其走势困顿的股票注入活力.该股跳升7.7%,报20.93美元.
6月初以来,因投资人寄望全球各大央行追加刺激措施,标普500指数已经大涨超过9%,但未能突破1,438-1,440点关键阻力水准.
近期联邦快递(FedEx)(FDX.N)和英特尔(INTC.O)发布的获利预警凸显经济前景的不确定性,可能限制股市上行动能.
"当想到明年我们将面对的前景时,我会有些害怕."Catherine Avery Investment Management总裁Catherine Avery表示,"除了财政悬崖外,我们的经济成长也非常缓慢.很有可能分析师对明年标普500企业的盈利预估太高了."
Chesapeake Energy(CHK.N)称,将把其在西德克萨斯盆地(Permian Basin)拥有的大部分产权出售给皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS和雪佛龙(Chevron)CHV.N,并将出售油管资产多数权益,以筹集现金约69亿美元.Chesapeake Energy下跌1.04%至19.89美元.
Mediware Information Systems Inc MEDW.O暴涨39%,报21.86美元,此前该公司同意以每股22美元现金被私募股权投资公司(private equity firm)Thoma Bravo LLC收购.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为61.5亿股,不及78.4亿股的去年日成交均值.
纽约证交所上涨股和下跌股比例约为2:1,Nasdaq市场则为3:2.(完)
--编译 李军;审校 程琳
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