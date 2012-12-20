美国股市从早盘跌势中反弹 受助于财政悬崖得到解决的希望

* 众议院议长贝纳就财政悬崖磋商发表讲话后反弹

* ICE将以82亿美元购买纽约-泛欧交易所集团,后者股价上扬

* 美国第三季GDP增幅超过预期

* 道指收高0.5%,标普500指数上扬0.6%,NASDAQ指数收涨0.2%

路透纽约12月20日 - 美国股市周四从早盘跌势中反弹.美国众议院议长贝纳(John Boehner)称将继续努力以找到"财政悬崖"的解决方案,同时亦批评了总统奥巴马在预算谈判中的做法.

纽约-泛欧交易所集团NYX.N是标普500指数中涨幅最大的成份股,飙升34%,报32.25美元,之前洲际交易所有限公司(ICE.N)称,将斥资82亿美元收购纽约证交所营运商.

ICE股价劲扬1.4%,报130.10美元.

美国众议院共和党推进其避免一系列增税和减支举措在明年初自动实施的计划,使与白宫的预算磋商复杂化.奥巴马总统誓言将否决该计划.

投资者寄望决策者能很快达成协议,但磋商进展缓慢.贝纳称,预计将继续与奥巴马磋商,但再度指责奥巴马和参议院民主党正在使美国"慢慢逼近"财政悬崖.

"众议院议长贝纳发表讲话,他的意思是他不喜欢总统正在做的事,或未做的事,市场受此推动反弹,这有些奇怪,"Meridian Equity Partners的交易员Stephen Guilfoyle表示.

道琼工业指数.DJI上涨59.75点,或0.45%,报13,311.72点.标准普尔500指数.SPX涨7.88点,或0.55%,至1,443.69点.Nasdaq指数.IXIC升6.02点,或0.20%,报3,050.39点.

本周稍早股市上扬,因迹象显示财政悬崖磋商取得进展.但由于今年迄今标普500指数已经大涨14.8%,投资人正借机在年底获利了结.

Herbalife (HLF.N)大跌9.6%,报33.74美元,此前有消息称对冲基金经理人Bill Ackman正作空该股,为年底大空头的一部分.

标普金融股指数.GSPF上扬1.4%.

美国经济第三季成长3.1%,高于之前估值,但上周美国初请失业金人数高于预期.

美国11月成屋销售跳升5.9%,强于预期,且为三年最大月度增幅.US-ECI-CMN地产股指数.HGX升0.78%.

但KB Home (KBH.N)重挫6.4%,报15.60美元,因该公司公布第四季建屋成本和支出增加.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为64股,年内迄今的日成交均值为64.6亿股.

纽约证交所上涨与下跌股票数比约为2:1,Nasdaq市场为5:3.(完)

(编译/审校 母红/李军)

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