美国股市受尾盘涨势带动收高 道指逼近历史收盘高位

* 道指逼近历史收盘高位

* 零售股表现亮丽，谷歌盘中触及历史高位

* 对中国经济和意大利政治僵局的忧虑犹存

* 道指上扬0.3%，标普500指数攀升0.5%，Nasdaq指数收高0.4%

路透纽约3月4日 - 美国股市周一尾盘反弹收高，投资人延续近期逢低买入的趋势。主要股市接近纪录高位，尽管市场忧虑经济增长及中国楼市。

道指距离历史收盘高位不到40个点，从早盘的跌势中反弹。中国加强楼市调控以及该国服务业增长放缓，早盘拖累道指走低。

一旦中国增长放缓将可能影响美国经济表现，尤其是与中国关联较大的大宗商品和原材料行业。工业和材料股跌幅居前，卡特彼勒(CAT.N)收跌1.8%，报89.75美元。美国铝业(AA.N)回落1.1%，报8.35美元。

谷歌(GOOG.O)股价盘中触及历史高位822.84美元。收盘上扬1.9%，报821.50美元。

标普500指数年内迄今跳升约7%，因投资者仍认为股市的估值比其他资产类别更有吸引力，以至于在回调呼声高涨，且没有明显推涨因素的情况下，股市仍继续上行。

“有很多忧虑，但也存在很多正面动能。如果你希望高收益，股市仍是唯一的选择，”Huntington Asset Management的首席投资长Randy Bateman说，他帮助管理着145亿美元的资产。

“很多人认为市场涨势过度，随时可能出现回调，但也有很多人在股市回落时重新入市。因此，如果道指在本月触及新高，我不会感到意外。”

对美国“自动”削减预算和欧元区债务危机的担忧，也是使投资者在技术阻力位前稍作喘息的理由之一。一旦有迹象显示，美国850亿美元减支行动开始拖累经济增长，可能使市场感到不安。

道琼工业指数.DJI收高38.16点，或0.27%，至14,127.82点；标准普尔500指数.SPX收高7点，或0.46%，至1,525.20点。Nasdaq指数.IXIC上涨12.29点，或0.39%，至3,182.03点。

零售股零涨幅居前，之前德意志银行上调Target Corp (TGT.N)和梅西百货(M.N)的目标价。Target攀升3.6%，报66.44美元。梅西百货收涨2.1%，报41.54美元。标普零售股指数.SPXRT跳升1.5%。

正在与竞争对手艰难竞争的J.C. Penney (JCP.N)走势相反，股价跌5.4%至16.74美元。

投资者同样密切关注欧洲，意大利可能在数月后再次举行大选，此前中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗发出最后通牒，要求其支持新政府，否则就将再次举行大选。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦给市场带来一些支持，她称鉴于经济运行远低于完全潜能的程度，美联储积极的货币刺激措施是合理的。

Hess (HES.N)股价升3.5%至68.84美元，此前公司表示将退出零售、能源营销、以及能源交易业务。Hess还将股息增加150%，并且宣布回购股份计划。

Ferro (FOE.N)股价激升30.8%，每股报6.80美元，此前A. Schulman (SHLM.O)提出以5.63亿美元价格收购该公司，但Ferro拒绝了这个出价。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60.1亿股，低于约64.8亿股的年内迄今为止日均值。

纽约证交所中约有53%的股票收高，Nasdaq中收在平盘上方的股票约占51%。(完)

(编译 母红/梁睿雪; 审校 张涛/王洋)

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