美国股市上扬 美国铝业为本轮财报季开了个好头

* 美国铝业股价走低,之前发布乐观的2013年财测

* 第四季获利和营收预计增长了1.9%

* Herbalife急升4.2%,因有消息称对冲基金经理购买该其股票

* 道指收涨0.5%,标普500指数攀升0.3%,Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约1月9日 - 美国股市周三上涨.第一批企业财报陆续开始出炉,但未给出有关第四季企业业绩情况的明确线索.

这是本周首日上涨,之前市场在标普500指数上周五触及五年最高后持续回落.由于担忧本轮业绩期公布的企业获利可能疲弱,股市在本周稍早走低.

营养补充品销售商Herbalife Ltd (HLF.N)急升4.2%,报39.95美元,今日为该股史上交投最活跃的一天.之前,对冲基金经理Dan Loeb大量买入该公司股票.知名卖空人士Bill Ackman之前曾声称该公司采取"金字塔骗局",Herbalife对此予以否认.

美国铝业(AA.N)回落0.5%,报9.08美元.该股早盘上扬,因在周二盘后公布业绩时表示,预计2013年全球铝需求将出现增长.

交易商态度谨慎,因本季的情况与上季类似,多家企业近期下调财测,Team Asset Strategy Fund的投资组合经理James Dailey称.较低的财测给企业财报意外优于预期创造了可能性,尽管业绩可能并不特别强劲.

"主要问题和关注焦点是营收,而美国铝业的营收强于预期,"这让市场略感宽慰,Dailey表示.

总体而言,企业获利预计将强于上季仅增长0.1%的情况.根据汤森路透提供的数据,第四季获利和营收预计增长了1.9%.

道琼工业指数.DJI收高61.66点,或0.46%,至13,390.51点;标准普尔500指数.SPX收高3.87点,或0.27%,至1,461.02点.Nasdaq指数.IXIC上升14.00点,或0.45%,至3,105.81点.

Facebook Inc (FB.O)股价升穿30美元,为2012年7月来首次,日内急升5.3%,报30.59美元.自上市以来,该公司一直该对其发展计划守口如瓶.近日邀请媒体下周前往公司总部出席活动.

Clearwire Corp CLWR.O跳升7.2%,报3.13美元,因Dish Network (DISH.O)出价22.8亿美元收购该公司,超过Sprint (S.N)之前的出价,这拉开了一场对这家持有关键移动频谱的无线服务商的争夺战.

Apollo Group Inc APOL.O走低,但收窄早盘跌幅.该公司昨日报告,学生注册人数连续第三季减少,该公司还调降2013年营业利润预期.该股急跌7.8%,报19.32美元.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为61亿股,低于2012年的日成交均值64.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,014和963,,Nasdaq市场则为1,603和859.(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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