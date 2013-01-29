美国股市在防御类股助力下收升

* 标准普尔500指数有望录得2011年10月以来最佳月度表现

* 辉瑞公布业绩后股价上升;美国电话电报公司亦上涨

* 亚马逊发布季度业绩,股价盘后跳涨

* 道指收高0.5%;标普500指数收升0.5%;Nasdaq指数收平

路透纽约1月29日 - 美国股市周二收高,防御类股领涨,显示谨慎的投资者正在将现金投入市场以获取更多收益.

标准普尔500指数有希望录得2011年10月迄今最高月度升幅和1997年以来最好的1月表现.当月投资者向股票共同基金和上市交易基金(ETF)注入550亿美元新资金,创下最高月度资金流入纪录.道琼工业指数距离14,000点仅咫尺之遥.自2007年10月以来,道指还未触及过该水准.

亚马逊(AMZN.O)股价盘后跳涨近7%,之前该公司公布第四季营收大增22%至212.7亿美元.亚马逊日内收低5.7%,报260.35美元.

股价上涨的防御类股当中,制药厂商辉瑞(PFE.N)公布业绩后劲扬3.2%至27.70美元.美国电话电报公司(T.N)收升1.6%,报34.68美元.

"景气循环类股先前涨势不错,现在一部分防御类股也迎头赶上.许多基金经理利用其作为股票组合中的内部对冲工具."保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby称.

她表示,周三美国联邦储备委员会(美联储, FED)结束两日会议并发布声明前,市场态度谨慎.此外,如果周五的非农就业人数意外不佳,防御类股将更加稳固.

标准普尔500指数在接近1,500点的位置徘徊.市场技术分析师称,标普指数正处于一个将可决定近期整体走势的转折点.

"现在大家都在投入资金,"Oppenheimer首席市场技术分析师Carter Worth表示."这反映出了自满的情绪,通常这种情绪会转为自负,而自负又会带来麻烦.每个人都在买入."

标普500指数中表现最好的类股有医疗保健类股.SPXHC和电信类股.SPLRCL,即所谓的防御型股,两个板块均上涨超过1%.

能源股也上扬,受助于Valero Energy Corp (VLO.N)获利强劲,以及一对冲基金分拆Hess Corp (HES.N),以提升投资者回报的行动

Valero股价跳升12.8%,报43.77美元.Hess劲扬9%,报68.11美元.

股市的此轮涨势主要是受业绩期开局强劲提振,不过周二公布的业绩喜忧参半,在公布业绩后,辉瑞上扬,福特汽车(F.N)走低.

两家公司报告的获利均超过预期,但福特预计,其欧洲业务的亏损将扩大.福特股价急跌4.6%,报13.14美元,是百分比跌幅最大的标普500指数成份股之一.

道琼工业指数.DJI收高72.49点,或0.52%,至13,954.42点;标准普尔500指数.SPX收高7.66点,或0.51%,至1,507.84点.Nasdaq指数.IXIC小跌0.64点,或0.02%,至3,153.66点.

汤森路透公布的数据显示,在已经公布业绩的174家标普500指数成份股企业中,68.4%的业绩胜于预期,高于过去四个季度的比率,也高于自1994年以来的均值.

希捷(Seagate Technology)(STX.O)和BMC SoftwareBMC.O公布的财测令人失望,使股价承压.希捷重挫9.4%,报33.91美元.BMC急跌6.3%,报41.71美元.

美国最大住宅建筑商D.R. Horton Inc (DHI.N)的季度获利增长逾一倍,因房屋销量增加,且售价上扬,该公司预计春季销售季将有良好表现.该股跳升11.8%%,报23.82美元.

美国11月房价同比涨幅为楼市危机开始以来最大,再度显示楼市正在复苏.但消费者信心跌至逾一年最低水平,之前很多美国人的税率被上调.(完)

(编译 洪曦;审校 张涛)

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