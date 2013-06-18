美国股市延续升势 投资人押注美联储不会改变当前刺激计划

* 预计美联储将试图缓和市场对刺激计划的担忧

* 工业股和科技股上涨，3M创下52周高位

* 波音股价触及五年半最高

* 道指升0.9%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数升0.9%

路透纽约6月18日 - 美国股市周二连续第二日上涨，因投资人押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三货币政策会议结果将打压市场对其近期言论的臆测。市场将美联储近期言论解读为联储将较预期更早缩减刺激计划。

强劲的市场波动宽幅显示投资人对股市的兴趣增加，但成交清淡，显示许多投资人采取观望态度。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，交易商也在猜测其缩减每月850亿美元购债计划的时间表。该计划即所谓的量化宽松政策，扶助带动了股市的升势，刺激主要股指创下纪录高位。标普500指数目前离其历史最高收位低约1%。

美联储表示过，其目标是维持指标利率在近零水准，以在通胀控制在2.5%之下的前提下，拉低失业率至6.5%。

周三，美联储将发布政策声明，投资人预计尽管近期数据强劲，显示经济改善，但美联储将维持目前的购债水准。美联储主席伯南克近期表示，在经济足够强劲时可能缩减购债，这导致了金融市场波动性增加。

“股市上涨，因投资人调整看法，认为不仅美联储明日不会宣布缩减购债，而且经济能够在没有刺激计划的情况下也有能力成长。”JPMorgan Funds首席全球策略师David Kelly表示。

“有谨慎和不确定的理由，但市场仍便宜，长期而言会继续成长。”他表示，并称他增持了景气类股。

道琼工业指数.DJI收升138.38点，或0.91%，至15,318.23点；标准普尔500指数.SPX收涨12.77点，或0.78%，至1,651.81点；Nasdaq指数.IXIC收升30.05点，或0.87%，至3,482.18点。

通用电气(GE.N)升2.4%，报24.33美元，是纽约证交所交投最为活跃的个股之一。自然资源企业Cliffs Natural Resources(CLF.N)跳升5%，报18.59美元，为标普500指数中涨幅最大的成份股之一。美光(MU.O)攀升3.9%，报13.75美元，扶助提振Nasdaq指数。

波音(BA.N)周二在巴黎航展上推出更大型的787梦幻客机，今日该股收高1%，报104.08美元，为2007年10月来最高。

纽约证交所和Nasdaq市场有约三分之二的股票收高，两家交易所有超过150家股票触及52周高位，包括3M Co (MMM.N)。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为54.3股，低于今年迄今日成交均值约63.6亿股。

根据路透访查的42位分析师预估中值，标普500指数预计今年年底收报1,700点，涨幅为19%，将是2009年来表现最好的一年。

美国劳工部公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，预估为上涨0.2%；5月核心CPI较上年同期上涨1.7%，预估为上涨1.7%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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